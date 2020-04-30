2020-04-30T17:28:04+03:00
Общество

Сбербанк готов доставить ветеранам домой единовременные выплаты к 75-летию Победы

В Тамбовском отделении Сбербанка пояснили, что услуга носит заявительный характер
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В преддверии 75-летия Победы Сбербанк организует доставку на дом ветеранам Великой Отечественной войны, включая инвалидов войны, несовершеннолетних узников концлагерей, и труженикам тыла пенсий и единовременных выплат в размере 75 тыс. или 50 тыс. рублей, начисленных на их счета в Сбербанке в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В Тамбовской области сегодня проживает 456 ветеранов-фронтовиков, в том числе 101 инвалид войны, 52 ленинградских блокадников, 114 бывших малолетних узников концлагерей. Свыше 7,9 тысяч наших земляков имеют статус «труженик тыла», 2 760 из которых являются вдовами участников войны.

В Тамбовском отделении Сбербанка пояснили, что услуга носит заявительный характер. К клиентам, пожелавшим заказать доставку наличных на домашний адрес, приезжают сотрудники Сбербанка в сопровождении охраны. Они строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты в период пандемии.

Чтобы воспользоваться услугой, клиент может обратиться на специально выделенную линию ПАО Сбербанк по телефону 8 800 555 56 74. Возможность получить деньги с доставкой домой есть у жителей более чем 350 городов России.

Если у пенсионера есть банковская карта, на которую приходят выплаты, то ею можно воспользоваться для оплаты товаров и услуг или снять деньги в любом ближайшем терминале.

- В целях обеспечения безопасности ветеранов, соблюдающих режим самоизоляции, - говорит управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец, - мы решили предложить им воспользоваться абсолютно бесплатной услугой доставки на дом пенсий и выплат ко Дню Победы. В то же время, законные представители и доверенные лица ветеранов могут самостоятельно посетить один из офисов Сбербанка, абсолютное большинство из которых работают в обычном режиме, либо воспользоваться нашими удаленными сервисами. Мы делаем все для того, чтобы клиенты Сбербанка чувствовали себя уверенно и комфортно.

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