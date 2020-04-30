Они ковали Победу: завод «Милорем» и его Герои

Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» вошёл в летопись истории как оружейная кузница Красной Армии и Флота, а в числе его работников - Герои Советского Союза и полный кавалер ордена Славы.

«Фронт и тыл - едины»

Завод «Милорем» - это предприятие с более чем 100-летней историей. Он был основан в 1866 г. на базе Козловских главных железнодорожных мастерских по ремонту паровозов Рязанско-Козловской железной дороги. По мере развития этой отрасли предприятие переквалифицировалось на паровозоремонтное производство.

С началом ВОВ в 1941 г. завод был переориентирован на выпуск продукции для фронта. Работники предприятия по 11 часов в сутки и без выходных ковали Победу на станках. Производство боеприпасов было развёрнуто на полную мощность. Женщины и дети стали основными изготовителями, а подсобными рабочими на транспортировке, упаковке и погрузке в вагоны готовой продукции трудились специалисты отделов управления. Оперативное руководство было в цехах, где частично ремонтировались паровозы. В помещении технического отдела место письменных столов заняли кровати, вешалки, подставки для противогазов. Здесь разместились члены заводских команд круглосуточного дежурства на важнейших объектах завода.

Работники собирали в фонд обороны деньги, облигации, тёплые вещи. На создание танковой колонны «Тамбовский колхозник» и Эскадрильи имени Мичурина было переведено 11 млн. рублей. В октябре 1941 г. из 2716 работников завода 80 стали стахановцами, 922- ударниками труда. План 1941 г. по выпуску валовой продукции был выполнен на 113 %.

Работники завода трудились в прямом смысле под бомбами. Бои непосредственно около Мичуринска не шли. Через город проходила Юго-Восточная железная дорога - именно её фашисты бомбили в первую очередь. Постоянно слышались боевые тревоги. По рассказам мичуринцев, переживших то время, иногда бомбардировки проводились по 5-6 раз за день. Первый вражеский самолёт появился в районе города 25 ноября 1941 г. Сброшенные им на завод бомбы разрушили отделение цветного литья, красный уголок котельного цеха. На предприятии были созданы команды народного ополчения. Работниками рылись щели, строились укрытия, осуществлялась светомаскировка. Над тендерным и котельным цехом были сооружены вышки заводской службы ВНОС, а внутри оборудованы помещения для работников, переведённых на казарменное положение.

В 1942 г. военная обстановка усложнилась. Всё тревожнее становилось работать. Несмотря на воздушные налёты, недостатки материалов, топлива и электроэнергии, работники завода выполняли план по снабжению Красной Армии и Флота боеприпасами. Весной 1942 г. при налёте на станцию Мичуринск одна бомба попала в юго-западный угол основания стены тендерного цеха. Позже была повреждена часть заводской столовой. Летом 1942 г. часть техники и работников были эвакуированы. 227 человек остались трудиться в условиях, опасных для жизни, но успешно справлялись со снабжением Красной Армии боеприпасами. Ударный труд заводчан в годы Великой Отечественной войны был отмечен высочайшими государственными наградами.

Анатолий Дмитриевич Попов Полный кавалер ордена Славы

Герои завода Победы

Пока женщины, старики и дети ковали Победу за станками, 1489 его специалистов бились с фашистами на фронте в составе Красной Армии и Флота. 355 из них оставили на полях сражений Великой Отечественной войны свои жизни. На предприятии «Милорем» свято чтут память о них. На обелиске в заводском парке имена всех, кто отдал жизнь за Победу. Каждый год 9 мая сюда приходят сотрудники предприятия с семьями, чтобы возложить цветы и почтить их память минутой молчания.

Трое работников завода отличились своими уникальными ратными подвигами, которые навсегда занесены в славную военную историю нашей страны. Слесарь тендерного цеха Николай Медведев и рабочий тендерного цеха Константин Пронин были удостоены звания Героя Советского Союза. А начальник административно-хозяйственного отдела Анатолий Попов пришёл с войны полным кавалером трёх орденов Славы.

Константин Никанорович Пронин Герой Совесткого Союза

В живых осталось семеро…

Николай Яковлевич Медведев родился 4 декабря 1922 г. в с. Машково-Сурена Никифоровского района Тамбовской области в семье крестьянина. После окончания 5 классов школы № 9 г. Мичуринска учился в ФЗУ (ТОГБОУ СПО «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»). В 1941 г. был принят на работу слесарем тендерного цеха на завод «Милорем». В том же году он попал на фронт и служил на Черноморском флоте. В рядах 384-го отдельного батальона морской пехоты Николай Яковлевич Медведев ночью 26 марта 1944 г. в составе десантного отряда из 68 морских пехотинцев был высажен в тыл противника в порт г. Николаев и приготовился к круговой обороне. В состав отряда входило всего 55 морских пехотинцев, 12 саперов и 1 проводник. Двое суток до подхода своих войск отряд вёл бой за взятие элеватора. Восемнадцать атак отбили 68 героев за первый день сражения. Они вывели из строя более двух батальонов пехоты немецкой армии. Только семеро воинов осталось в живых, но они не дали врагам взорвать порт. Матрос Медведев был дважды ранен и контужен, однако не покинул позицию. Всем 68 бойцам, большинству - посмертно, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. После лечения в госпитале Медведев вернулся в свой батальон морской пехоты, в котором воевал до весны 1945 года.

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Взяли в плен две тысячи немцев

Константин Никанорович Пронин родился 15 июня.1917 г. в с. Терское, Мичуринского района в семье крестьянина. После окончания школы поступил в училище ФЗУ, а потом работал слесарем тендерного цеха на заводе «Милорем» в г. Мичуринске. В рядах Советской Армии он с 1938 г. До ВОВ ему удалось поучаствовать в Советско-финской войне 1939- 1940 гг. Воевать с немецко-фашистскими захватчиками он ушёл в 1941 г. Заместитель командира батальона по политической части 250-го гвардейского стрелкового полка, гвардии капитан Пронин в ночь на 26 апреля 1945 г. высадился на берег косы Фрише-Нерунг (Балтийская коса) у крепости и порта Пиллау (г. Балтийск Калининградской области). Он личным примером увлёк бойцов на штурм немецкой позиции. Батальон захватил в плен почти 2000 гитлеровцев. После Константин Никанорович Пронин участвовал в боях за освобождении Кёнигсберга.

Польша, Венгрия, Австрия, Чехословакия…

Анатолий Дмитриевич Попов родился 22 сентября 1926 г. в селе Устье Мичуринского района. В 1943 г. закончил 9 классов железнодорожной школы № 50 (школа № 18), а затем попал на фронт. В годы ВОВ он был наводчиком станкового пулемёта 356 гвардейского стрелкового полка 114 гвардейской стрелковой дивизии воздушно-десантных войск. Анатолий Дмитриевич Попов был среди тех солдат Красной Армии, которые героически освобождали Польшу, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

После войны он поступил в Мичуринскую школу рабочей молодёжи, а в 1951 г. - на факультет плодоводства плодоовощного института им. И. В. Мичурина (МичГАУ). Затем трудился главным агрономом, директором совхозов в Мичуринском районе и в Липецкой области.

На заводе «Милорем» Анатолий Дмитриевич Попов проработал с 1968 по 1992 гг. Начинал как товаровед отдела снабжения, а ушёл на пенсию начальником административно-хозяйственного отдела.

С праздником Победы!

Коллектив мичуринского локомотивного завода «Милорем» от всей души поздравляет ветеранов, тружеников тыла, детей войны, всех тех, кто столкнулся с трудностями в страшные годы Великой Отечественной войны

- Эта дата близка нашему предприятию, работа на котором, даже в страшные военные годы не прекращалась ни на один день. С 1941 года завод был переориентирован на выпуск продукции для фронта. Работники предприятия, женщины и дети, по 11 часов в сутки и без выходных ковали Победу на станках. День Победы — это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших свою Родину. Дорогие ветераны, в знаменательный юбилей Великой победы примите искренние поздравления от благодарных потомков и пожелания крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Желаем вам здоровья, благополучия, счастья Вашим родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии!