Полезные советам тамбовчанам, решившим провести выходные за городом

В этом есть свои плюсы и минусы. И, по мнению героев нашего материала, позитивных моментов в такой ситуации все-таки больше, главное - правильно подойти к этому вопросу.

Тамбовчане, мечтающие с наступлением теплых дней отправиться на дачу или в дорогой сердцу деревенский домик, сейчас могут использовать эту возможность на все сто. Многие горожане уже воспользовались случаем и временно переехали за город. Например, Сергей Шевяков из Тамбова, который сейчас живет в Новоархангельском Первомайского района. В село он перебрался вместе со всей семьей – женой и тремя детьми. Если вы тоже планируете совершить маленький побег от цивилизации на майские праздники или более долгий период, то герои нашего материала готовы поделиться собственным опытом переезда и лайфхаками, которые значительно упростят жизнь на новом месте.

Магазины и еда

Городскому жителю, который отправляется в глубинку, возможно, не сразу придет в голову мысль, что гипермаркетов со всем необходимым ассортиментом там просто нет. Далеко не все бытовые мелочи можно купить на месте и по привычным городским ценам. Хорошо, если в населенном пункте вообще есть магазин с продуктами первой необходимости. Многие отдаленные села или деревни посещает только автолавка, режим работы и ассортимент которой еще нужно узнать у местных жителей. Поэтому обязательно стоит заранее подготовить и привезти с собой запас еды и бытовой химии на первое время.

В список вещей первой необходимости, которые семья Сергея взяла с собой, вошли:

запас продуктов питания с длительным сроком хранения,

бытовая химия,

аптечка,

средства от комаров и клещей,

тёплая одежда,

гаджеты (смартфон, ноутбук, телевизор)

Отдых

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В частном доме или на даче всегда найдутся дела, тем более, сейчас стартует сезон посадки овощей. Однако дачные заботы не должны занимать все ваше время, оставьте его и для привычного спокойного отдыха, например, за просмотром любимых программ и фильмов. На помощь в условиях загородного дома может прийти тарелка спутникового телевидения. В пакеты современного спутника обычно входит масса интересных и полезных каналов – фильмы, сериалы или специализированные телеканалы по садоводству и строительству для взрослых, мультики и просветительские передачи для детей.

Работать и учиться удаленно

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Тем, кто продолжает работать или учиться дистанционно, необходимо позаботиться о хорошем доступе к сети. Привычный проводной интернет далеко не всегда доступен в пригородном частном секторе, а тем более в селах и деревнях. Наш герой прошел свой путь по поиску и организации устойчивого интернет-соединения.

– Интернетом, конечно, все мы пользуемся очень давно, – рассказывает многодетный папа. – Но сейчас, в условиях частного дома в отдаленном селе, да еще когда ребят перевели на дистанционное обучение, потребовалась более быстрая и качественная связь, чем обычно. Двое моих детей – школьники, дочь – студентка, поэтому сейчас интернет нужен всем и всегда.

По словам Сергея, сейчас у семьи нет проблем с доступом к сети. Интернет в деревенский домик Шевяковых приходит через сим-карту оператора мобильной связи МТС, установленную в роутер. К тому же, в рамках актуального предложения Выгодное комбо за 590 рублей в месяц семья не только пользуется безлимитным интернетом на скорости до 10 Мбит/сек, но и получила доступ к 197 каналами цифрового спутникового ТВ. «По нашей заявке очень оперативно приехал монтажник, кстати, в маске и перчатках. Установил спутниковую тарелку и настроил роутер. Теперь мы спокойно работаем, дети учатся и делают уроки, а по вечерам мы с женой смотрим отличные фильмы по телевизору», – отмечает тамбовчанин.

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Безопасность

Специалисты советуют одинаково соблюдать режим самоизоляции как в городе, так и за его пределами. Даже находясь на даче или в деревне стоит постараться максимально исключить контакты с людьми. Лучше выходить за пределы своего участка только в случае необходимости. Если уж вы сделали выбор в пользу свежего воздуха и относительной, в пределах своих «владений», свободы, наслаждайтесь ими! Не следует забывать и о неприятностях, которые могут доставить насекомые: уже сейчас активизируются клещи, а с приходом тепла появятся комары и мошка. Позаботьтесь о средствах защиты от них заранее, чтобы не страдать от аллергии на укусы.