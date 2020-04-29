«На страже здоровья наших жителей стоят высокопрофессиональные специалисты!»

Сотрудники и персонал тамбовских больниц и поликлиник, учитывая непростую ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, делают все, чтобы не допустить распространения болезни и оказать квалифицированную помощь тем, кто в ней нуждается. На особый режим работы перешли в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4», в которой ведут прием, как взрослого, так и детского населения Советского района города Тамбова.

Василий Петрович, что сейчас изменилось в работе врачей и сотрудников больницы?

- Конечно, очень большое внимание сейчас уделяется работе, направленной на профилактику возникновения коронавирусной инфекции – это усиленная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. В медицинских учреждениях санитарному состояние всегда было во главе угла, а сейчас все меры усилены. Например, регистратура, кабинеты, где ведется прием пациентов, обрабатываются ежедневно, дверные ручки - каждые два часа. Особые требования к соблюдению мер безопасности врачами, средними медицинскими работниками и персоналу больницы. На сегодняшний день мы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, которые используются как при выезде к пациенту на дом, так и в стенах лечебного учреждения. У медработников в достаточном количестве есть медицинские маски, перчатки, одноразовые халаты и костюмы.

- Мы впервые сталкиваемся с коронавирусной инфекцией, с такими масштабами заболевания, готовы наши медики к борьбе с этой болезнью?

- Сотрудники нашего лечебного учреждения уже прошли обучение и детально ознакомились с формами работы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Врачи, средние медицинские работники, все они зарегистрированы на портале непрерывного медицинского образования и повышают свою квалификацию с помощью этого сервиса. По итогам обучения они сдают зачеты. Кроме того, наши специалисты на постоянной основе принимают участие в различных дистанционных семинарах, форумах, все направлено на то, чтобы знать принципы работы коронавирусными пациентами. Мы выявляли таких больных, в основном это «контактные» пациенты, которые при первых признаках ОРВИ, вызвали на дом врача. Такие люди проходят диагностику и, в случае подтверждения диагноза, направляются на лечение в стационарные учреждения.

Тамбовчан очень обеспокоило постановление главного санитарного врача области, согласно которому сейчас людям могут оказывать только экстренную помощь, но ведь кроме коронавируса существует еще целый ряд болезней, которые требуют внимания медиков, существует ли возможность получить лечение сейчас?

- Конечно наши пациенты, особенно с хроническими заболеваниями, требуют постоянного внимания. В условиях лечебного учреждения действительно оказывается экстренная помощь. Но мы ни в коем случае не прекратили плановую работу, для которой используются другие формы, например, вызов врача на дом или дистанционные консультации. Это делается для того, чтобы при действующем режиме самоизоляции предотвратить перемещения людей, а также не допустить их скопления в лечебном учреждении. Всем, кому сейчас необходима помощь, она оказывается, а также выполняются все необходимые виды обследований.

- Как жителям нашего региона с наименьшими потерями, физическими и психологическими пережить режим самоизоляции, что вы можете посоветовать, как врач?

- Конечно, самоизоляция, это нелегко, особенно тяжело ее переносят жители старшего возраста. Но следует помнить, что мера эта необходимая и мы все сейчас максимально добросовестно должны соблюдать ограничение, которое является на сегодняшний день самым эффективным в борьбе с коронавирусной инфекцией. Только самоизоляция, учитывая, что основной путь передачи вируса – воздушно-капельный, препятствует распространению заболевания от человека к человеку. И эта мера не позволит процессу развиваться в геометрической прогрессии. Поэтому тамбовчанам нужно набраться терпения, не выходить без острой необходимости из дома и исключить прогулки. Дефицит свежего воздуха можно восполнить частым проветриванием помещения. И не следует забывать, что в состоянии, когда человек ведет малоподвижный образ жизни, важно соблюдать правильный режим питания, поэтому сейчас, в условиях гиподинамии и весеннего авитаминоза, следует обратить внимание на низкокалорийные, овощные диеты.

- Тамбовчане разделились на тех, кто все время носит маски и на тех, кто не верит в их эффективность, кто в этой ситуации прав, а кто ошибается?

- Маска необходима в общественных местах, там, где одновременно находятся много людей. Средство защиты органов дыхания, будь то сертифицированное медицинское изделие, или тканевые маски, не только защищают тех, кто их носит, но и могут оградить от болезни окружающих, в случае, если человек не знает, что у него инфекция. Следует лишь помнить, что медицинские одноразовые маски следует носить, как предписано, не больше двух часов, а тканевые необходимо стирать после каждого применения и проводить их тепловую обработку. Бессмысленно, на мой взгляд, носить маску у себя дома, во время поездок на личном автомобилей, здесь маска не нужна. Вообще все, что мы сейчас должны делать, это соблюдать рекомендации специалистов: помимо ношения масок, чаще мыть руки, в случае, когда это сделать невозможно, обрабатывать их антисептиком и, конечно, соблюдать режим самоизоляции. На страже здоровья наших жителей стоят высокопрофессиональные специалисты, их советы обоснованы, имеют под собой практический опыт и действительно направлены на то, чтобы снизить все риски и переломить ситуацию.

Татьяна Юрьева