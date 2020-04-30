2020-04-29T18:24:35+03:00
Общество

Великая Отечественная война глазами учащихся дома детского творчества Мучкапского района

Ребята подготовили цикл военных рисунков к предстоящему юбилею Победы
Поделиться:
АВТОР: Кащеева Мария, 12 летАВТОР: Кащеева Мария, 12 лет
Изменить размер текста:

В преддверии 9 мая учащиеся МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мучкапского района попытались изобразить на бумаге свое видение тех страшных событий 1941-1945 годов. Дети подготовили цикл рисунков на тему «Мы - благодарные потомки хотим..». О войне ребятам рассказывали как в школе, так и дома – почти у каждого в семье есть дед или прадед, защищавший Родину от немецко-фашистских захватчиков.

АВТОР: Кащеева Мария, 12 лет

АВТОР: Кащеева Мария, 12 лет

Каждый рисунок говорит о том, что ребята прочувствовали ценность мира, который ценой собственных жизней им подарили предки. А это значит, что память о подвиге советских солдат продолжает жить в новом поколении, и они пролили свою кровь не напрасно.

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

Руководство дома детского творчества уверено, что задача взрослых людей – говорить с детьми о войне, не замалчивать эту тему. Ребята должны понимать, как тяжело русскому народу далась Победа, чтобы они научились ценить жизнь.

Педагогический коллектив и учащиеся дома детского творчества преклоняются перед героическим подвигом предков, и поздравляют ветеранов с приближающимся юбилеем Великой Победы.

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляем Вас с 75-летием Великой Победы!

Мы благодарны Вам за все трудности, лишения, потери, которые выпали на вашу жизнь. Благодаря одержанной Вами победе, сейчас мы живем в свободной стране и являемся гражданами Великой России.

Мы всегда будем помнить Ваши заслуги перед Отечеством. Спасибо Вам за нашу счастливую жизнь и за свободное будущее страны. Мы гордимся Вами!

Низкий Вам поклон от благодарных потомков!

Ксения АЛЕШИНА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На страже здоровья наших жителей стоят высокопрофессиональные специалисты!»
Главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4 г.Тамбова» Васили Дору-Товт рассказал, как в нынешних условиях угрозы коронавируса работает лечебное учреждение и что делать тамбовчанам, чтобы уберечься от опасного заболевания
Новости 24
Сбербанк разработал экспериментальную ИИ-модель диагностики коронавируса на основе КТ
Тамбовчанка на «Mitsubishi Outlander» не уступила дорогу «Приоре»: в аварии пострадали два человека
В Тамбове со следующей недели начнутся отключения горячей воды
В Тамбовской области за сутки выявили 75 новых больных коронавирусом: от болезни скончалась 73-летняя жительница Первомайского района
Игорь Маковский: за месяц волонтеры «Россетей» помогли более 600 пожилым людям
В Тамбовской области поймали наркодилеров с 230 гр героина
Ремонт дорог и тротуаров в Мичуринске обойдется почти в 180 миллионов рублей
Житель Тамбовщины нашел гранату во время уборки на чердаке
Тамбовским медикам и соцработникам делают тесты на коронавирус
В Моршанске полицейские изъяли у местного жителя аресенал оружия и боеприпасов
В Мичуринске обновят около 4000 квадратных метров дорожной разметки
Двое тамбовчан проведут по 11 лет в колонии строгого режима за сбыт наркотиков
Сбербанк запустит маркетплейс СберАвто