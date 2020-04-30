Великая Отечественная война глазами учащихся дома детского творчества Мучкапского района

В преддверии 9 мая учащиеся МБОУ ДО «Дом детского творчества» Мучкапского района попытались изобразить на бумаге свое видение тех страшных событий 1941-1945 годов. Дети подготовили цикл рисунков на тему «Мы - благодарные потомки хотим..». О войне ребятам рассказывали как в школе, так и дома – почти у каждого в семье есть дед или прадед, защищавший Родину от немецко-фашистских захватчиков.

АВТОР: Кащеева Мария, 12 лет

Каждый рисунок говорит о том, что ребята прочувствовали ценность мира, который ценой собственных жизней им подарили предки. А это значит, что память о подвиге советских солдат продолжает жить в новом поколении, и они пролили свою кровь не напрасно.

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

Руководство дома детского творчества уверено, что задача взрослых людей – говорить с детьми о войне, не замалчивать эту тему. Ребята должны понимать, как тяжело русскому народу далась Победа, чтобы они научились ценить жизнь.

Педагогический коллектив и учащиеся дома детского творчества преклоняются перед героическим подвигом предков, и поздравляют ветеранов с приближающимся юбилеем Великой Победы.

АВТОР: Ерохина Арина, 14-лет

Уважаемые ветераны и труженики тыла!

От всей души поздравляем Вас с 75-летием Великой Победы!

Мы благодарны Вам за все трудности, лишения, потери, которые выпали на вашу жизнь. Благодаря одержанной Вами победе, сейчас мы живем в свободной стране и являемся гражданами Великой России.

Мы всегда будем помнить Ваши заслуги перед Отечеством. Спасибо Вам за нашу счастливую жизнь и за свободное будущее страны. Мы гордимся Вами!

Низкий Вам поклон от благодарных потомков!

Ксения АЛЕШИНА