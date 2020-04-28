2020-04-28T09:32:10+03:00
Общество

МТС ускорила 4G-интернет для 20 000 сельчан и дачников в Тамбовской области

Это позволит полноценно работать в удаленном режиме, учиться или отдыхать вдали от города
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В результате проведенных работ на сети и запуска новых базовых станций, МТС обеспечила 95% территорий сельской местности высокоскоростным 4G-интернет. Абоненты оператора могут с комфортом работать в сети LTE на территории близлежащих к областной столице населенных пунктов в Тамбовском районе – селах Пушкари, Покрово-Пригородное, Донское, Большая Талинка, Бокино и Большая Липовица.

В результате запуска новых базовых станций 4G-интернет стал доступен для местных жителей и гостей в селах Парижская Коммуна и Иловай-Рождественское в Первомайском районе, селе Воронцовка в Знаменском районе и селе Кочетовка и железнодорожной станции Песковатка в Петровском районе. «Сегодня многие городские жители сменили свое местонахождение в пользу сельских территорий и дач. Мы понимаем, как важно нашим абонентам оставаться на связи, - ведь взрослые и дети продолжают работать и учиться в онлайн режиме. Именно поэтому при проведении технических работ мы особое внимание уделили удаленным от больших городов селам, деревням и дачным поселкам. Скорости мобильного 4G-интернета в нашей сети позволяют не быть привязанными к «проводу» домашнего интернета и при этом пользоваться всеми услугами связи в привычном высоком качестве. Загружать и отправлять тяжелые файлы, участвовать в видеоконференциях и совершать звонки можно из любой точки вашего деревенского дома или даже из сада», – отметил директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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