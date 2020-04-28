АО «Биохим»: «Храним память о великой Победе!»

Через годы и века

Рассказовское предприятие «Биохим», которое ведет свою историю с далекого 1877 года, за время существования производства пережило разные, в том числе непростые времена. Началось все с того, что в селе Рассказово появился винокуренный завод, который выпускал спирт, используя для переработки зерно и картофель. Кроме спирта завод выпускал в больших количествах и водку

С первых лет своего существования завод успешно развивался и уже в 1891 году на всемирной выставке в Париже Винокуренный завод, принадлежавший купцам Крюченковым завоевал бронзовую медаль. Спирт Анисьевского винокуренного завода сбывался в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Кирсанове, Козлове, Саратове, а также отправлялся за границу, в частности товариществу «Шустов и сыновья»- лучшему в мире производителю армянского коньяка. В послереволюционный период Рассказовский винокуренный завод одним из первых предприятий спиртовой отрасли Тамбовской губернии возобновил свою производственную деятельность и к 1922 – 1923 годам производство функционировало вполне стабильно.

Динамично развивался Рассказовский спиртзавод во 2-ой половине 30-х годов. Новая эпоха в развитии Рассказовскогоспирзавода началась с назначения директором в 1940 году Григория Фейхенбаума. На протяжении тридцати с лишним лет под его началом и при непосредственном участии на производстве модернизировались технологические процессы, осваивались новые виды продукции, формировался и поддерживался высокий профессиональный уровень коллектива.

Ветеран войны Тимофей Одарчук

В годы войны работали без выходных

В тяжелые военные годы, когда многие предприятия страны серьезно снижали объемы производства, а некоторые и вовсе закрылись рассказовский «Биохим» не просто выстоял, а смог нарастить темпы своей работы. Известно, что по итогам первых четырёх месяцев 1941 года завод выполнил план на 121 % по количеству и на 101 % по качеству. Такие успехи производство демонстрировало в том числе благодаря своим сотрудникам – в эти тяжелые времена работники основных профессий на «Биохиме» работали без выходных.

Генеральный директор ОАО «Биохим» Гриднева Людмила

«Папа прошел войну и почти полвека отдал «Биохиму»

Страшные военные годы болью отразились и в сердцах нынешних сотрудниках «Биохима». Руководитель АО «Биохим» Людмила Гриднева – дочь фронтовика Тимофея Одарчука и одного из лучших сотрудников, посвятивших всю жизнь работе на Рассказовском спиртозаводе.

- Судьба у папы была очень сложная, - рассказывает Людмила Тимофеевна. – В 1933 году, в возрасте 14 лет он потерял родителей, мальчика приютила 90-летняя бабушка, а два его брата оказались в приюте.

В тяжелые годы голодомора ребенок был вынужден собирать лебеду, а зимой выкапывал замершие корни растений. Из этого престарелая бабушка пекла лепешки, которые спасали их от голодной смерти. В 1937 году, после окончания училища, отец Людмилы Тимофеевны получил направление на Рассказовский спиртзавод. А в ноябре 1939 года его призвали в армию. Накануне начала войны – 21 июня, Тимофей Одарчук отмечал свой 22-й день рождения, а на следующий день началась война…

- Мой папа не любил рассказывать об ужасах войны, - вспоминает Людмила Гриднева. – Но те редкие его воспоминания я храню в память о нем и о том, что ему пришлось пережить в годы Великой Отечественной войны. В преддверии наступающего праздника 9 мая, я хочу пожелать потомкам наших великих победителей всегда помнить о том, что они сделали для нас и для нашей страны.

Людмила Тимофеевна признается, некоторые рассказы ее отца буквально стоят у нее перед глазами.

- 8 мая 1945 года. Уже подписано мировое соглашение о капитуляции немецких войск. Отец- командир отделения и ему поручено срочно закончить строительство моста через реку Одер в городе Франкфурт, в Германии, - вспоминает один из таких ярких эпизодов, рассказанных отцом, Людмила Тимофеевна. - До объявления Победы остался один день. На рассвете приступили к работе более 100 человек. К полудню мост был восстановлен до середины реки. Вдруг папа увидел антенну быстро движущейся заминированной лодки, успел крикнуть: «Спасайтесь! Мина!»… и прогремел взрыв. Очнулся висящим на гвозде вниз головой, в 20 сантиметрах от воды, зацепившись за воротник оторванной снизу доверху шинели. Был уже закат солнца. Кроме него в живых никого не осталось...

В этой жестокой войне Тимофей Иванович уцелел, но до 1946 года оставался служить в Советской Армии. А потом вернулся на родной Рассказовский спиртозавод, где проработал долгих 47 лет.

- Это был удивительно талантливый, умный и работоспособный человек, он прошел войну и почти полвека отдал родному «Биохиму», - говорит дочь фронтовика. – Его уважали в коллективе и называли «золотые руки». Папа награжден многочисленными грамотами, медалями, орденом «Трудового Красного Знамени». Благодаря ему и я состоялась как специалист.

Людмила Тимофеевна всегда помнит мудрые жизненные советы своего отца. Молодого специалиста приглашали на работу в текстильный и электромеханический техникумы, в ТИХМ, в Рассказовский горком ВЛКСМ. Но в такие моменты ее отец говорил: «Дочка, добивайся уважения на одном месте». Это высказывание определило многое в судьбе Людмилы Тимофеевны. Ведь именно она стала человеком, который буквально возродил разваливающийся «Биохим» и превратил его в процветающее предприятие.

Новая жизнь «Биохима»

Людмила Гриднева возглавила производство в 2000-х годах, тогда предприятие попросту простаивало. Уже к концу года новый генеральный директор не только вывел «Биохим» из глубокого кризиса, но и восстановил производство. Людмиле Тимофеевне

удалось установить надежные многолетние связи с поставщиками сырья, вспомогательных материалов, покупателями готовой продукции. На «Биохиме» стали выпускать новые виды продукции

для парфюмерно-косметической промышленности, флексографии и др. Уже в 2001 году на заводе приступили к производству спирта этилового ректификованного высшей очистки и на его основе денатурированных спиртов. Спустя два года в АО «Биохим» смонтировали и запустили в промышленную эксплуатацию установка по абсолютизации этилового спирта из пищевого сырья.

На следующем этапе развернули работы по утилизации мелассной послеспиртовой барды (отхода спиртодрожжевого производства).

- Основной продукцией АО «Биохим» сегодня является спирт этиловый ректификованный высшей очистки из пищевого сырья, который, в свою очередь, служит исходным продуктом для производства гаммы денатурированных спиртов, в том числе абсолютированных, - рассказывает генеральный директор АО «Биохим» Людмила Гриднева. - В период с 2008 по 2016 годы на ОАО «Биохим» были выполнены мероприятия по совершенствованию технологического процесса, что позволило увеличить объем производства ректификованного спирта в 2 раза - с 1,3 до 2,6 тыс. дал в сутки. В 2013 году АО «Биохим» присвоили статус экспериментального (пилотного) завода для проведения НИОКР по программе «Биоэнергетика», предусмотренного планом мероприятий («Дорожная карта») по «Развитию биотехнологий и генной инженерии».

Сегодня АО «Биохим» - одно из стабильно работающих предприятий региона, которое является поставщиком продукции более 500 предприятий России, это предприятия: оборонного комплекса, аэрокосмического комплекса, атомной промышленности, военно-морского флота, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы охраны, Управления делами президента РФ, многих научно-исследовательских институтов - Бурденко, Склифосовского, Вишневского, Хруничева и др., парфюмерные фабрики, фармацевтической и медицинской промышленности и многие другие предприятия различных отраслей России и ближнего зарубежья.

Не счесть наград, которые за годы своей работы получила руководитель «Биохима» Людмила Гриднева: она является обладателем ордена «Звезда Славы. Экономика России», ордена «Заслуженный руководитель», медали Департамента Правительства РФ «За заслуги в укреплении конкурентоспособности России» получила общественное признание, став победителем Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», дипломантом национальной премии имени Петра Великого «Лучший менеджер России», а в 2004 году в Лондоне ей вручили приз «Золотая корона качества».

Татьяна Юрьева

Генеральный директор АО «Биохим» Людмила Гриднева: В этот Великий День Победы, который отмечает вся наша страна, мне хочется пожелать сегодняшнему поколению наших соотечественников, чтобы они всегда помнили победные дни 1945 года! Русский народ испытывает чувство гордости и скорби одновременно! Желаю всем жителям нашей страны мира, согласия, понимания и процветания. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, вдовам и детям войны. Пусть в ваших домах всегда будет радость. Помните, что жизнь дается только один раз, берегите друг друга!