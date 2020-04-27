2020-04-27T17:45:36+03:00
Общество

Фестиваль «Русборг» перенесён на август

Игорь Артамонов: «Русборг — замечательный фестиваль, тысячи людей ждут его с нетерпением»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Фестиваль исторической реконструкции «Русборг», который ежегодно проводится в мае, перенесён на август. Он будет объединён с другим реконструкторским фестивалем «Ладейное поле» и пройдёт с 12 по 16 августа, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он отметил, что программа объединённых фестивалей будет обширной и насыщенной. Участников и туристов ждут сражения, гонки на лодках, штурм крепости и спуск на воду флагманского корабля.

Гостевой день назначен на 15 августа. Вход в крепость будет открыт с 11:00. Показательные выступления начнутся в полдень.

«Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую», — сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
В Тамбове решили завершить отопительный сезон
Тамбовчанам до 11 мая запретили ходить в лес, парки и на речку
Шествие «Бессмертный полк» пройдет онлайн на официальных сайтах, федеральных телеканалах и в социальных сетях
Тамбовчанину грозит крупный штраф или три года колонии за кражу денег у собственного отца
Тамбовские студенты помогают выпускникам 9 и 11 классов подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ
В Тамбовской области мужчина угрожал убийством 81-летней матери
В Тамбове отменили первомайскую демонстрацию
В Мичуринске местный житель ударил полицейского ногой в живот
Библиотеки Тамбовщины приняли участие в онлайн-марафоне #75словПобеды
В Тамбове мотоциклист «влетел» в «ГАЗель», а потом попал под легковушку
Сбербанк облегчил выплаты по ипотечным и потребительским кредитам на 58,1 млрд рублей
В тамбовской колонии умер заключенный: в произошедшем усматривают вину медиков
В аварии с участием трех автомобилей пострадала 60-летняя тамбовчанка
На ул. К. Маркса в Тамбове начали ремонтировать тротуары
К 1 сентября в Тамбове отремонтируют Рассказовское шоссе
Еще 56 человек заразились коронавирусом в Тамбовской области: среди них двое детей
Тамбов начали украшать ко Дню Победы
Тамбовчанин, «пойманный» за непристегнутый ремень, пытался откупиться от автоинспектора
В Тамбовской области стуртует онлайн-марафон #75cловПобеды в рамках акции «Библионочь»
Депутаты гордумы Тамбова решили не проводить очередное заседание
В Тамбовской области приостановили работу детских лагерей