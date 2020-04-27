Руководитель Тамбовского отделения Сбербанка Владимир Компаниец ответил на вопросы предпринимателей

Организаторы предложили рассмотреть актуальные темы, связанные с влиянием коронавируса на экономику региона. При этом были задействованы технологические ресурсы социальной сети m.vk.com.

По информации модератора встречи, директора автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» Ивана Сафронова на в специализированной группе ВКонтакте зарегистрировано более шестисот подписчиков, регулярно участвующих в вебинарах, прямых эфирах и иных форматах online-общения.

Встречу открыл исполняющий обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачёв. Куратор экономического блока региона особо подчеркнул важность общения с бизнес-сообществом, отметил значимую роль Сбербанка в реализации мер поддержки предпринимателей, определённых Президентом России В. Путиным, Правительством страны и губернатором.

Своё общение с участниками группы Владимир Компаниец начал с обзора наиболее часто задаваемых вопросов. По его словам, судя по мониторингу обращений, ежедневно проводимого сотрудниками Тамбовского отделения ПАО Сбербанк, частных и корпоративных клиентов интересуют механизмы и сроки реализации мер поддержки, возможность дистанционной подачи пакета документов, перспективы сотрудничества.

Управляющий отделением подчеркнул, что для физических и юридических лиц Сбербанк предоставляет возможности использования удалённых каналов обслуживания. Были затронуты темы «кредитных каникул» для частных заёмщиков и реструктуризации ранее выданных кредитов предприятиям, вошедшим в перечень 11 отраслей экономики, и наиболее пострадавших от COVID-19.

Две трети времени, отведённого на прямую линию, было отдано вопросам и ответам. По оценкам Владимира Компанийца, участники были конкретны и конструктивны в полусотне своих обращений. Все затронутые темы были раскрыты максимально подробно. Судя по поступившим откликам и данным регистрации, участники online-встречи на площадке m.vk.com, находились не только в Тамбове, но и в других муниципалитетах области.

Запись прямой линии Владимира Компанийца была оперативно выложена организаторами на ресурсе http://vk.com/woll-170093117_635 (внешняя ссылка) и на сегодня набрала уже порядка 775 просмотров.

За последнее время управляющий Тамбовским отделением Сбербанка дал несколько интервью печатным и электронным СМИ, принял участие в получасовой телевизионной программе, провёл десятки дистанционных встреч с клиентами, а также прямую линию со своими коллегами.