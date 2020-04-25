Коронавирус в Тамбове, новости на 25 апреля 2020 года: число заболевших достигло 293 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 апреля 2020 года: на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки заболевание обнаружили у 35 человек. Среди новых заболевших 11 мужчин и 18 женщин в возрасте от 20 до 79 лет, а также шестеро детей, мальчики 2,4 и 16 лет, и девочки 10, 14 лет и 17 лет. Пятеро из инфицированных прибыли из других регионов, 30 человек контактировал с прибывшими из других областей.

23 апреля стало известно о первом случае смерти от коронавируса в области. Умерла 46-летняя жительница Инжавинского района, которая контактировала с приезжими из Москвы. женщина предположила, что простыла и поздно обратилась за медицинской помощью. Выздоровело от коронавируса 37 человек, из них 30 находились в больнице, а 7 получали амбулаторное лечение на дому.

- На госпитализации находятся 148 человек, 86 - с подтвержденным диагнозом, 15 - с подозрением на инфекцию, 41 тест - в работе, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. - Из них диагноз пневмония у 52 человек.

На домашнем карантине сейчас находятся 936 человек. Сняли с наблюдения 1939.