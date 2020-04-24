Коронавирус в Тамбове, новости на 24 апреля 2020 года: число заболевших достигло 263 человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 апреля 2020 года: на сегодняшний день в нашем регионе зарегистрировано 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее диагноз стоял у 240 человек, то есть рост заболевших за сутки составил 23 человека. Среди новых заболевших 8 мужчин и 11 женщин в возрасте от 23 до 77 лет, а также четверо детей, мальчики 5 и 16 лет, и девочки 8 лет и 8 месяцев. Только двое из инфицированных прибыли из других регионов, 21 человек контактировал с прибывшими из других областей.

- 234 больных находятся на лечении в медицинских организациях, 29 - выписаны с выздоровлением, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным санитарных врачей, остаются на самоизоляции 919 человек. Всего под медицинским наблюдением находилось 2979 человек, в настоящее время 1925 человек сняты с медицинского наблюдения, в т.ч. 63 выписаны из больницы.