Все что вы хотели спросить у санитарных врачей
Санитарные врачи, которые всегда, а особенно сейчас, в период распространения новой коронавирусной инфекции, стоят на страже здоровья тамбовчан, готовы ответить на вопросы жителей нашего региона, касающиеся эпидемиологической ситуации в области и предостеречь от опасностей, которые сейчас подстерегают людей.
- Как защитить себя и близких от коронавирусной инфекции?
- Как правильно использовать маску и какая (медицинская или тканевая) предпочтительнее?
- Можно ли сдать анализ на коронавирус или антитела к нему в нашем регионе?
- Куда обратиться если вы прибыли из другого региона?
- Где чаще всего можно встретить клещей в Тамбовской области?
- Как защититься от клещей?
- Что делать, если вас укусил клещ?
- Какие инфекции передают клещи?
- Можно ли сдать на анализ клеща, если его не удалось вытащить живым?
Чтобы задать интересующий вопрос, вам нужно позвонить по тел. (4752) 71-93-12 до 29 апреля (работает автоответчик).
Ответы будут размещены на сайте www.kp.ru
Предварительные вопросы можно задать по адресу: mariya.noskova@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU