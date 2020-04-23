2020-04-23T17:27:07+03:00
Общество

Все что вы хотели спросить у санитарных врачей

На сайте «Комсомольская правда» стартует прямая линия, обратившись на которую все желающие смогут задать вопросы специалистам ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчане могут спросить у санитарных врачей, все что их интересуетТамбовчане могут спросить у санитарных врачей, все что их интересуетФото: pixabay.com
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Санитарные врачи, которые всегда, а особенно сейчас, в период распространения новой коронавирусной инфекции, стоят на страже здоровья тамбовчан, готовы ответить на вопросы жителей нашего региона, касающиеся эпидемиологической ситуации в области и предостеречь от опасностей, которые сейчас подстерегают людей.

- Как защитить себя и близких от коронавирусной инфекции?

- Как правильно использовать маску и какая (медицинская или тканевая) предпочтительнее?

- Можно ли сдать анализ на коронавирус или антитела к нему в нашем регионе?

- Куда обратиться если вы прибыли из другого региона?

- Где чаще всего можно встретить клещей в Тамбовской области?

- Как защититься от клещей?

- Что делать, если вас укусил клещ?

- Какие инфекции передают клещи?

- Можно ли сдать на анализ клеща, если его не удалось вытащить живым?

Чтобы задать интересующий вопрос, вам нужно позвонить по тел. (4752) 71-93-12 до 29 апреля (работает автоответчик).

Ответы будут размещены на сайте www.kp.ru

Предварительные вопросы можно задать по адресу: mariya.noskova@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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