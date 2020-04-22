Тамбовчанам выдадут цифровые пропуска

Тамбовская область, в числе еще более 20 регионов, подала в Минкомсвязи заявку на внедрение в регионе системы цифровых пропусков. Наряду с жителями Костромской, Тульской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областей, жители нашего региона будут в первую очередь подключены к федеральной платформе выдачи цифровых пропусков.

Работодатели организаций, которые имеют право работать в сложившихся условиях, должны будут подавать через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг списки сотрудников для их получения. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направят в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

- Для получения разовых пропусков жители, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг, могут воспользоваться мобильным приложением Госуслуги.Стопкороновирус», - сообщается на официальном сайте Минкомсвязи РФ. - В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Напомним, в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков. Отработаны технологии взаимодействия с системой цифровых пропусков города Москвы. Сотрудники полиции Москвы и Московской области имеют возможность чтения QR-кодов жителей обоих регионов. Данные о номерах транспортных средств и номерах транспортных карт, используемых в цифровых пропусках жителей Московской области, обрабатываются на платформе Единого портала госуслуг и оперативно передаются в Правительство Москвы.