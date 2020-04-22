Тамбовчане будут получать по 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет

Отделение ПФР по Тамбовской области на минувшей неделе начало выплачивать пособия на детей до 3 лет. На него могут претендовать семьи, которые имеют право на материнский капитал (получили его или могут получить сертификат до 1 июля 2020 года).

- Вопросы об этой выплате жители Тамбовской области задают нам с начала апреля и на сегодняшний день, когда все нормативно правовые акты, касающиеся ее, приняты, мы начали рассматривать заявления, которые поступили в ПФР, - говорит управляющий отделением ПФР в тамбовской области Николай Горденков. – Те, кто имеет право на выплату, но еще не обратился за ее назначением, могут это сделать в любое время до 1 октября 2020 года.

Жителей Тамбовской области смутила привязка выплаты к материнскому капиталу, людям непонятно, положены ли им деньги, если например, его средства уже использованы. В ПФР поясняют, что в этом случае речь об использовании на выплаты в размере 5 тысяч рублей средств маткапитала не идет, эти средства дополнительно выделили из федерального бюджета, и они никак не уменьшают родительский капитал. Право на пособие (как и на материнский капитал с 1 января 2020 года) имеют семьи и с одним, и с двумя детьми, главное чтобы их возраст не превышал 3 лет. При этом если в семье двое детей, пособие по 5 тысяч будет начисляться на каждого ребенка в полном размере, то есть ежемесячно она составит 10 тысяч рублей. Кстати, обратится за выплатой тамбовчане, которые проживают на территории другого региона могут по месту своего пребывания, никаких ограничений в этой части нет, главное – являться гражданами России и постоянно проживать на территории РФ. Как известно, россияне, живущие за границей имеют право на материнский капитал, но положение о выплате на них не распространяется.

- Выплата в 5 тысяч рублей будет выплачиваться в течение трех месяцев – в апреле, мае, и июне, - продолжает Николай Дмитриевич. – Те, кто подал заявления в апреле (в течение месяца, но не в последние его дни), получат средства на банковский счет до 30 апреля, в последующие месяцы будет определен конкретный платежный период для перечисления выплаты.

Если семья обратится за выплатой позже, например, в июле или августе, то выплату они получат единовременно, сразу за три месяца. Важно, что эти средства не будут учитываться как доход семьи и никак не ухудшат положение тамбовчан при оформлении других мер соцподдержки, которые зависят от благосостояния семьи. Более того, в случае оформления пособия тамбовчане сохраняют выплаты из средств маткапитала (на детей до 3 лет), размер которых составляет сейчас 9940 рублей.

На сегодняшний день в территориальные органы ПФР поступило порядка 5 тысяч заявлений на выплаты, всего же, по предварительным подсчетам в регионе право на пособие имеют родители порядка 16 тысяч детей до 3 лет. Чтобы подать заявление нужно подать заявление в «Личном кабинете» на официальном сайте Пенсионного фонда (его образец размещен там же) или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов от родителей не потребуется – в ПФР располагают данными из органов ЗАГС и опеки и попечительства. Что касается тех, кто имеет право на материнский капитал, но еще не занимался оформлением сертификата, это, уверяют в региональном отделении ПФР не станет причиной отказа для назначения выплаты. В случае, если право семьи на маткапитал подтвердится, специалисты начнут параллельно заниматься и оформлением соответствующего сертификата, и документацией на выплаты.

ПРИМЕР «КП»

Специалисты отделения ПФР по Тамбовской области разъяснили, как могут начисляться выплаты в нескольких типичных ситуациях. Например:

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс.рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе.Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.