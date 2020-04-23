Тамбовчане получили онлайн-консультации нотариусов

С 8 по 15 апреля на сайте «Комсомолки» проходила прямая линия, в ходе которой жители Тамбовской области смогли задать все вопросы, касающиеся работы нотариусов. Задать их можно было в комментариях к статье, по телефону редакции и направив на электронную почту. Сейчас мы, как и обещали, публикуем ответы на самые злободневные из них.

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить у нотариуса договор дарения крупной бытовой техники (холодильника, встраиваемого духового шкафа) родной сестре. Какие для этого необходимы документы?

В силу статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федерации договор дарения движимого имущества между физическими лицами может быть заключен в устной форме. Письменная форма договора дарения движимого имущества также не требует обязательного нотариального удостоверения. Между тем, если сторонами избран вариант заключения нотариально удостоверенного договора дарения, то в таком случае нотариусу необходимо представить документы, удостоверяющие личность дарителя и одаряемого, документы, подтверждающие принадлежность имущества дарителю, и отчет о рыночной стоимости имущества, передаваемого в дар.

Моя бабушка оформила на меня дарственную на свою долю в квартире. После смерти бабушки в договоре дарения обнаружилась ошибка, в части общей площади квартиры и соответственно кадастровой стоимости. В Росреестре данные верные, договор зарегистрирован. Могут ли признать договор недействительным или ничтожным из-за этих ошибок?

Основания для признания сделки недействительной установлены Гражданским кодексом Российской Федерации. Сделка может являться ничтожной в силу закона либо быть признана недействительной по решению суда (оспоримая сделка). Ошибка в договоре дарения в части указания общей площади квартиры, учитывая наличие в договоре иных характеристик, позволяющих идентифицировать предмет указанного договора, не влечет за собой недействительность договора дарения.

Какие документы нужны, чтобы заключить соглашение о разделе имущества у нотариуса? Без суда, по обоюдному согласию. Есть квартира (1/2 доля), автомобиль, вклад. Детей нет.

В силу статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого из супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между ними по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено.

При разделе общего имущества доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.

Для нотариального удостоверения соглашения о разделе совместно нажитого имущества необходимо представить следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность, в отношении обоих супругов (бывших супругов);

- документы, подтверждающие заключение / расторжение брака (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, справка о регистрации брака);

- документы, подтверждающие принадлежность имущества, подлежащего разделу (правоустанавливающие документы в отношении недвижимого имущества, свидетельство о государственной регистрации права / выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации транспортного средства в отношении автомобиля, банковские реквизиты вклада);

- отчет о рыночной стоимости транспортного средства.

В отношении стоимости недвижимого имущества согласно статье 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации может быть принята кадастровая стоимость объекта недвижимости, либо стоимость имущества, также определенная оценщиками, юридическими лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности.

Есть ли изменения в части вступления в наследство? Обязательно ли соблюдение полугодового срока? Можно ли подать заявление на наследство через нотариуса позже шести месяцев, если наследник имеет тот же адрес прописки и проживания, что и бывший владелец?

В силу статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации временем открытия наследства является момент смерти гражданина.

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Таким образом, заявление о принятии наследства должно быть подано наследником нотариусу по последнему месту жительства наследодателя в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.

При этом совместное проживание наследника с наследодателем в наследуемом имуществе, подтверждаемое совместной регистрацией по месту жительства, может свидетельствовать о фактическом принятии наследства. В таком случае подача наследником заявления о принятии наследства в течение вышеуказанного шестимесячного срока не требуется. В случае фактического принятия наследства наследник вправе обратиться к нотариусу сразу за выдачей свидетельства о праве на наследство по истечении установленного законодательством срока для принятия наследства.

Что нужно, чтобы составить завещание?

На основании статьи 57 Основ законодательства РФ о нотариате завещания дееспособных граждан удостоверяет нотариус. При удостоверении завещаний от завещателей не требуется представления доказательств, подтверждающих их права на завещаемое имущество.

На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым нотариусом независимо от места жительства завещателя. При удостоверении завещания в обязательном порядке устанавливается личность гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия.

Таким образом, для удостоверения завещания Вы вправе обратиться к любому нотариусу с документом, удостоверяющим личность.

Подскажите, пожалуйста, какие необходимо собрать документы для дарения квартиры родственнику? В какие сроки проходит всё оформление (сколько дней занимает вся процедура)? Можно ли заплатить нотариусу, чтобы он собрал документы за меня и сколько это будет стоить?

Прежде всего, необходимо представить нотариусу документы, подтверждающие принадлежность имущества. В случае если недвижимость приобреталась в браке, потребуется нотариально удостоверенное согласие супруга на сделку. Все остальные необходимые документы, как правило, запрашивает нотариус из государственных реестров и совершенно бесплатно.

Конкретные сроки удостоверения договоров нотариусами законодательством РФ не установлены. Договор удостоверяется нотариусом при наличии всех необходимых документов. Если стороны сделки не возражают, то после удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимость, подлежащую государственной регистрации, нотариус не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представит в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав.

Мы с мужем собираемся развестись. Мы граждане Российской Федерации, как и двое наших несовершеннолетних детей. Муж на развод согласен, но находится в настоящее время на территории Республики Беларусь и не имеет возможности приехать в Россию. Может ли белорусский нотариус сделать такой документ гражданину России?

В соответствии со статьей 21 Семейного кодекса РФ при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей расторжение брака производится в судебном порядке. В случае отсутствия супруга при бракоразводном процессе в Российской Федерации, ему необходимо оформить у нотариуса в Республике Беларусь заявление о признании иска и согласии на расторжение брака, на котором должна быть засвидетельствована подлинность его подписи и, при необходимости, доверенность на представление интересов в суде.

У нотариуса оформили договор займа денежных средств с графиком выплат. Заёмщик денежные средства по графику не выплачивает три месяца. Как проще и быстрее вернуть свои деньги и куда обращаться?

Перечень документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2012 N 543. В соответствии с данным Перечнем взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника по исполнительной надписи нотариуса возможно по нотариально удостоверенному договору займа.

Согласно статье 91.1 Основ законодательства РФ о нотариате взыскатель вправе обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи только через 14 дней после направления должнику уведомления о наличии задолженности. На нотариуса возложена обязанность проверки факта направления уведомления по документу, подтверждающему его отправку должнику. Это может быть в том числе свидетельство о направлении документов, выданное нотариусом, квитанция или иной документ, выдаваемый почтовой организацией или юридическим лицом, осуществляющим почтовые услуги, заверенная почтовой организацией копия телеграммы в адрес должника. С учетом того, что должник вправе добровольно исполнить обязательство, совершение исполнительной надписи до истечения 14 дней со дня направления уведомления не допускается.

При совершении исполнительной надписи о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору займа нотариусу представляется документ, подтверждающий передачу (перечисление) заемщику денежных средств или передачу ему других вещей.

Срок для исполнения обязательства определяется договором. Кроме того, наступление обязанности по договору может зависеть от выполнения каких-либо условий. В этом случае закон обязывает нотариуса проверить наступление соответствующего срока или условий по документам, представленным взыскателем. Очевидно, что срок исполнения обязательства, определяемый датой, не требует документального подтверждения. В случае если возникновение обязательства зависит от выполнения каких-либо условий, нотариусу представляются соответствующие документы, подтверждающие их выполнение.

На основании статьи 93 Основ законодательства РФ о нотариате взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации для исполнения судебных решений. В соответствии с пунктом 9 статьи 12 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" исполнительная надпись нотариуса относится к исполнительным документам, которые предъявляются судебному приставу-исполнителю для возбуждения исполнительного производства. Принудительное исполнение обязательств на основании исполнительной надписи нотариуса производится в общем порядке наравне с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов и должностных лиц.