2020-04-23T15:12:53+03:00
Общество

Мичуринская ЦРБ поздравляет ветеранов с Днем Победы!

Коллектив больницы желает всем, кто отвоевал для нас мирную жизнь, здоровья и благополучия
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В преддверии самого важного праздника для нашей страны – Дня Победы, коллектив Мичуринской ЦРБ обращается к ветеранам, которые выстояли в страшной войне и преодолели на своем жизненном пути все трудности.

Дорогие наши ветераны! 9 мая вся страна будет отмечать 75- летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нас - это особенный праздник, величественный и торжественный, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоёван мир на земле. В сердцах новых поколений будет вечно жить благодарность участникам Великой Отечественной – живым и мертвым, тем, кто спас мир от фашизма, отстоял право людей быть свободными. Проходят годы, сменяются поколения, но остается неизменной благодарность потомков людям, принесшим мир на нашу землю, сохранившим для нас Великую страну.

Светлая и вечная память героям, павшим на полях сражений и ушедшим из жизни после войны!

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

С уважением,

коллектив ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

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