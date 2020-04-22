Воронежская областная Дума усилит информационное взаимодействие с крупными банками в период пандемии коронавируса

Дискуссия состоялась в рамках очередного заседания парламентского Совета по устойчивому развитию экономики региона.

В работе Совета приняли участие депутаты Воронежской областной Думы, представители исполнительных органов власти области, предпринимательских и общественных структур, руководители банковского сообщества региона.

Открывая заседание, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вкратце рассказал о тех инициативах, которые были выдвинуты исполнительными органами власти совместно с депутатским корпусом в рамках деятельности Совета.

– На предыдущих заседаниях мы конструктивно обсудили предложения депутатского корпуса, органов исполнительной власти региона, деловых кругов по выстраиванию системы эффективной коммуникации между бизнесом и властью, а также пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Сегодняшнее заседание посвящено тому, как осуществляется взаимодействие банковского сектора с бизнес-сообществом в условиях текущей экономической ситуации и мерам по поддержке предпринимательства региона. Мы должны проанализировать, как идет в Воронежской области реализация поручений Президента Владимира Путина в кредитно-финансовой сфере, и что еще дополнительно мы можем сделать для малого и среднего бизнеса на региональном уровне, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Затем первый заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области Игорь Кумицкий рассказал о тех мерах, которые сегодня предпринимаются на федеральном и региональном уровне для поддержки предпринимательства региона в условиях режима всеобщей самоизоляции. Он сообщил, что в ближайшие дни правительством региона будет рассматриваться возможность расширения перечня предприятий и организаций, в том числе и представителей МСП, которые смогут работать в условиях режима самоизоляции.

Затем председатель Комитета Воронежской областной Думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко рассказал о том, что члены Совета совместно с предпринимательскими объединениями провели аналитическую работу, результатом которой стал ряд предложений по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса.

Это касается финансовых и административных мер, необходимости более широкой информационной кампании и юридической поддержки предпринимателей. В частности, депутаты планируют обратиться с предложением к исполнительным органам власти региона рассмотреть возможность предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, пострадавшему от режима ограничений, на выплату зарплаты для сохранения штата сотрудников.

Далее перед участниками заседания выступил управляющий отделением по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу Роман Костянский. Он рассказал, что в настоящее время для Банка России мониторинг реализации мер поддержки населения и граждан является одной из основных задач, причем контроль ведется по ряду направлений. Так, ЦБ регулярно получает сведения о реструктуризации кредитов граждан от банков, формирующих более 95% портфеля потребительских и ипотечных кредитов.

Согласно этим данным с 20 марта по 15 апреля 2020 года в адрес кредитных организаций от воронежских заемщиков поступило 5615 обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 15 апреля банки рассмотрели 4347 заявлений граждан (77,4% от общего числа поступивших). Удовлетворено 1997 обращений, что составляет почти 46% от рассмотренных.

Закон «о кредитных каникулах» начал действовать с 3 апреля, таким образом, значительная часть (1657) одобренных программ реструктуризации – это собственные программы банков, которые идут навстречу заемщикам

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В рамках закона «о кредитных каникулах» было подано 963 требования, рассмотрено по состоянию на 15 апреля 755. Из них удовлетворено 340 или 45% от числа рассмотренных, при этом по 256 требованиям банки приняли решение без подтверждающих документов о снижении дохода.

В рамках работы Совета представители банков, работающих на территории региона, рассказали о программах своих организаций, направленных на поддержку частных лиц и предпринимателей, которые пострадали из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также внедрении электронных сервисов, которые позволяют гражданам пользоваться банковскими продуктами удаленно (в том числе, покупать жилье в ипотеку).

Подводя итоги заседания, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что сегодня необходимо наладить максимально плотное информационное взаимодействие Совета как с управлением Центробанка по региону, так и в отдельности с каждой кредитной организацией, участвующей в госпрограммах поддержки предпринимателей в период пандемии коронавирусной инфекции.

– Нам важно максимально и широко и оперативно информировать представителей малого и среднего бизнеса о возможностях банков, в том числе через ресурсы Совета по устойчивому развитию экономики региона. При этом сегодня необходимо не только следовать формальным условиям в работе с предпринимателями, в том числе в рамках антикризисных госпрограмм, действующих в период пандемии, а вырабатывать адресные подходы к представителям бизнеса, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.