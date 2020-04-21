Как в Тамбове оплатить ЖКХ и кредит не выходя из дома

Самоизоляция – одна из наиболее действенных мер в борьбе с распространением коронавируса. Да, нам приходится многое делать удаленно, находить гармонию между личным временем и рабочим, делить единое пространство так, чтобы всем членам семьи было комфортно. Но не нужно воспринимать самоизоляцию исключительно как ограничение, это еще и возможность научиться использовать современные инструменты и сервисы, которые способны в целом сделать нашу жизнь проще и лучше.

Приближается время, когда нужно будет платить за коммунальные услуги. Некоторые тамбовчане привыкли решать этот вопрос в ближайшем отделении банка. Однако сегодня будет лучше, если вы позаботитесь о своем здоровье, а также о своих родных да и всех окружающих вас людях. Дистанционные сервисы, например, Сбербанка позволяют оплатить услуги ЖКХ буквально за несколько минут . Проверим?

Шаг 1. Регистрация

Проще всего воспользоваться смартфоном. Проверьте установлено ли на устройстве приложение «Сбербанк Онлайн». Если нет, скачать его можно на сайте банка.

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После этого вам предложат пройти простую регистрацию, например, по номеру вашей карты. В течение пары минут придет одноразовый пароль из СМС. Вход открыт!

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Важно: используйте только официальные приложения банка для Android, iPhone, iPad и Windows Phone.

Шаг 2. Знакомимся с интерфейсом

В приложении можно следить за счетами, вкладами, кредитами, делать выписки и пользоваться многими другими услугами.

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Но сегодня не об этом. Нас интересует раздел «Платеж или перевод» - с помощью него мы сможем рассчитаться за коммунальные услуги.

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Шаг 3. «Сканируем» квитанцию

В разделе «Платежи» находим «Оплата по QR или штрихкоду». В углу вашей квитанции есть квадрат с непонятным орнаментом - это двумерный штрихкод . Достаточно навести на него камеру смартфона, чтобы технология сработала. Вам тут же предложат оплатить нужную услугу, даже лицевой счет не придется набирать вручную.

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Когда появится сумма платежа, проверьте ее, при необходимости укажите актуальные показатели счетчиков и нажимайте «Продолжить» а затем «Оплатить». Поздравляем, вы успешно справились!

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Шаг 4. Создаем шаблон

Когда вы заплатите за воду, электричество или что-то еще вам предложат «Сохранить чек», «Создать шаблон» или, например, подключить «Автоплатеж». То есть больше не нужно хранить горы бумажных квитанций, у вас будет личный электронный архив. Чек можно отправить на почту или сохранить на телефон. А шаблон или автоплатеж в будущем помогут автоматизировать весь процесс.

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Шаг 5. Ручной режим

Конечно, когда первый раз пользуешься той или иной программой, хочется самому понять, как работает сервис. Опять же бывают ситуации, когда QR-код на квитанции отсутствует. Что делать?

Опять же в разделе «Платежи» выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон», а далее перед вами предстанет выбор. Что вас интересует: квартплата или теплоснабжение? Выбирайте нужный вариант.

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Покажем, как все работает на примере «Водоснабжения». Перед нами появится список поставщиков.

Также нужно будет указать, за что именно мы хотим заплатить: жилые или нежилые помещения или, например, проверку счетчика.

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Далее указываем лицевой счет (он напечатан на квитанции), а также выбираем карту, с которой хотим совершить оплату.

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Подробности операции вы сможете проверить опять же в любой момент

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Узнать подробнее об онлайн-сервисах и услугах Сбербанка можно на сайте.

Оплата кредита

Платеж по кредиту ничем не сложнее описанного выше платежа за коммунальные услуги. Достаточно сделать перевод с вашей карты на кредитный счет. Более того, есть функция «Погасить досрочно» - тогда вы сможете расплатиться сразу.

Погашать кредиты можно также со счетов в других банках, переведя средства в «Сбербанк Онлайн». Почитать подробности можно на сайте.

Самое ценное, что при этом вы сэкономите свое время и не нарушите режим самоизоляции. Попробуйте. Поверьте, если вы хотя бы раз совершите такой платеж, то даже когда вся ситуация стабилизируется, вы уже не пойдете в офис. Зачем? Если дома все гораздо удобнее!