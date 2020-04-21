Воронежская областная Дума планирует в ближайшее время принять блок законов, направленных на стабилизацию сферы МСП

Состоялось третье заседание Совета по устойчивому развитию экономики региона, созданного при региональном парламенте в рамках стабилизационного пакета мер в период пандемии коронавирусной инфекции.

Расширенное заседание прошло с участием депутатов регионального парламента, представителей исполнительных органов государственной власти области, глав администраций и председателей Советов народных депутатов муниципальных районов и городских округов (в режиме видеоконференцсвязи), представителей предпринимательских и общественных структур Воронежской области.

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Напомним, сегодня в области реализуется масштабный комплекс мер, призванных сохранить социально-экономическую стабильность в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции. И работа Совета – одно из таких направлений работы.

– Фактически, на базе Воронежской областной Думы создана площадка для адресной работы с предпринимателями, которая будет способствовать устойчивому развитию экономики и социальной стабильности. Один из приоритетов в работе Совета – выстраивание справедливой политики при взаимодействии государства и предпринимателей, предпринимателей и их работников, направленной на сохранение достатка жителей Воронежской области, – подчеркивает Владимир Нетёсов. – Основные задачи Совета на данный момент – оперативный и глубокий анализ ситуации, сложившейся в экономике области в связи распространением коронавирусной инфекции, организация работы площадок для нормативного правового регулирования ситуации, а также жесткий парламентский и общественный контроль за реализацией намеченных мероприятий. Мы также обсуждаем возможные дополнительные варианты поддержки тех отраслей экономики, которые в этом нуждаются – от промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства до культуры, туризма и образования.

На организованных Воронежской областной Думой дискуссионных площадках планируется вырабатывать адресные предложения по тем направлениям, которые волнуют граждан и предпринимателей. В том числе это касается стабилизации рынка труда и занятости, сохранения рабочих мест. Среди конкретных предложений, которые уже были сформулированы в рамках работы Совета как представителями законодательной и исполнительной власти региона, так и бизнес-сообществом, например, социальная поддержка неработающих граждан, отсрочка по налоговым и страховым платежам, включение дополнительных категорий бизнеса в реестр пострадавших от ограничительных мероприятий и т.д.

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Открывая третье заседание Совета, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что ни один вопрос, ни одна просьба, с которыми предприниматели из любого населенного пункта области обращаются в Совет, не остаются без внимания.

– Мы должны постоянно мониторить ситуацию на всей территории области, в самых дальних ее уголках и оперативно на нее реагировать. Только так, мобилизовав все свои силы, объединив ресурсы власти и бизнеса, общественных и предпринимательских структур, мы сможем справиться с сегодняшними проблемами, – сказал Владимир Нетёсов.

Он также напомнил, что региональное отделение партии «Единая Россия» выступило с инициативой оказания содействия законодательному собранию и предоставило инфраструктуру своих общественных приемных для организации на их базе дистанционных консультационных центров совета и для выстраивания постоянной обратной связи с предпринимательским сообществом. На текущий момент идет сбор, обобщение и анализ информации, поступающей по этому интерактивному каналу.

В рамках заседания Совета были обсуждены разрабатываемые сегодня исполнительными властями региона совместно с депутатским корпусом и меры поддержки предпринимательства в условиях режима всеобщей самоизоляции. Было отмечено, что на начальном этапе на эти цели из областного бюджета будет направлено 1,5 млрд рублей. Кроме того, в регионе сформирован дополнительный финансовый резерв на меры поддержки, которые еще пока не определены региональными властями, но потребность в которых может возникнуть в среднесрочной перспективе.

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Отметим, что сегодня уже подготовлен пакет региональных законопроектов, призванных снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. В частности, в целях предоставления налоговых льгот субъектам МСП подготовлен проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области». Его положениями предполагается установить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта, общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, дополнительного образования (при применении системы «доходы минус расходы» ставка налога снижена с 15% до 5%, при системе «доходы» - с 6% до 1%. Кроме того, законопроектом предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций санаторно-курортные организации. Также документом предусмотрены налоговые послабления для собственников административно-деловых и торговых центров при условии снижения ими арендной платы для арендаторов.

В ближайшее время в Воронежскую областную Думу на рассмотрение также поступит и законопроект, предусматривающий льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые заняты в сфере пассажирских перевозок региона.

В рамках заседания текущую работу сайта http://it.duma36.ru/ для обращений предпринимателей Воронежской области, созданного по инициативе депутатов регионального парламента, осветил председатель Комитета Воронежской областной Думы по промышленности, инновациям и цифровому развитию Григорий Чуйко.

По его словам, сегодня информплощадка, которая поможет выстроить эффективную коммуникацию между бизнесом и властью, уже агрегировала ряд актуальных для субъектов малого и среднего бизнеса предложений от муниципальных образований Воронежской области. Они касаются смягчения налоговой нагрузки, отсрочки арендных платежей, выдачи льготных кредитов, внедрения прямых и косвенных субсидий пострадавшим предприятиям.

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Кроме того, о взаимодействии бизнесменов с Центром поддержки предпринимательства Воронежской области «Мой бизнес» в условиях режима всеобщей самоизоляции рассказал генеральный директор ООО «АГРОМИГ» Артём Копылов.

В ходе дальнейшей дискуссии свои предложения по дополнительным мерам поддержки предпринимательского сообщества на сельских территориях высказали руководители муниципальных образований.

Завершая заседание Совета, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что все полученные в его ходе данные будут оперативно проанализированы, обобщены и доведены до сведения исполнительных властей региона, а также переданы на федеральный уровень для более эффективной координации мер поддержки предпринимателей на местных территориях.