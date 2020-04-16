2020-04-16T19:45:59+03:00
Общество

Перенос акции «Бессмертный полк 2020» в Тамбове: какого числа пройдёт и почему переносят

9 мая шествие не состоится
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Бессмертным полком" тамбовчане обязательно пройдут, но позже"Бессмертным полком" тамбовчане обязательно пройдут, но позжеФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Шествие «Бессмертного полка» перенесут с 9 мая на другую дату. Об этом на Совете безопасности сообщил Владимир Путин.

Президент обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Пока предполагаются несколько вариантов новой даты для проведения юбилейных торжеств. Например, 24 июня - это день Парада Победы в 1945 году. Не исключено, что шествие пройдет только в сентябре, когда эпидемия завершится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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