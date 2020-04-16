Перенос Парада Победы 2020 в Тамбове: какого числа пройдёт и почему переносят

Меньше чем за месяц до праздника Победы в стране перенесли дату проведения торжественных мероприятий, запланированных на 9 мая. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Пока предполагаются несколько вариантов новой даты для проведения юбилейных торжеств. Например, 24 июня - это день Парада Победы в 1945 году, или же празднование перенесут на сентябрь, когда эпидемия точно завершится.