Медицинская база укрепляется

Сегодня и общество, и власть, и президент страны сосредоточены на вопросах профилактики и лечения новой инфекции. Эта тема — главная в новостях, в социальных сетях и домашних разговорах. Про коронавирус мы говорим и серьезно, и с юмором. Народное творчество богато и на лозунги в стиле Маяковского: «Тебя призывает твое Отечество: лежи на диване, спасай человечество!», «Языком, товарищ, нечего цокать! Хочешь чихнуть — чихай в локоть!»

В Тамбове открыт Центр для лечения пневмоний

Центр расположен в отдельном корпусе, чтобы свести к минимуму риски заражения пациентов других отделений областной больницы. Диагностические кабинеты и палаты оснащены необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, рентгенаппараты, реанимационную аппаратуру.

Здесь установлено 80 коек, половина из которых оснащена аппаратами ИВЛ и следящей реанимационной аппаратурой. Оказывать помощь пациентам будут анестезиологи-реаниматологи, пульманологи, инфекционисты, неврологи, кардиологи, терапевты, врачи диагностических служб. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации областной больницы Михаил Харитонов уверен в профессионализме своих коллег, которые прошли дополнительное специальное обучение. В Тамбовской областной больнице имеются необходимые мощности для производства кислорода, требующегося в процессе лечения.

Организация специализированного Центра позволила сконцентрировать материальные и кадровые ресурсы региональной системы здравоохранения для своевременного и качественного оказания медицинской помощи больным с осложненным течением коронавирусной инфекции.

«Тамбовская медицина демонстрирует высокую степень готовности к работе в нынешних условиях, исходя из расчетов потребностей, согласованных с Минздравом России. Мы не знаем, когда будет пик заболеваемости, но должны быть готовы к худшему сценарию. На этот случай есть план перепрофилирования неинфекционных коек», - отметил глава региона Александр Никитин при посещении нового медицинского центра.

Медики получат доплаты

В соответствии с расчетами Минздрава в случае самого негативного развития ситуации на Тамбовщине всего будет развернуто 504 инфекционные койки. Для оснащения дополнительных коек аппаратами искусственного дыхания выделено 249 млн федеральных средств (на 120 аппаратов).

В соответствии с распоряжением правительства медики, которые оказывают помощь больным коранавирусной инфекцией, получат доплаты. Тамбовской области на эти цели направлено свыше 66,68 миллиона рублей. Врачи скорой помощи получат дополнительно 50 тысяч рублей, средний, младший медицинский персонал и водители – 25 тысяч рублей. Врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, полагается доплата в размере 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу – 25 тысяч рублей в месяц. Период выплат начинается с 1 апреля.

Все стационары и поликлиники настроены на оказание экстренной помощи в том числе и на дому, подчеркивают в областном управлении здравоохранения. В случае недомогания и признаков вирусной инфекции, если появилась одышка, ухудшение хронического заболевания, следует вызвать врача на дом. Не следует больным с хроническими заболеваниями ходить в поликлинику за рецептами. Участковые терапевты выпишут рецепты на льготные лекарства дистанционно. А участковая служба или волонтеры доставят лекарства на дом.

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На Бога надейся, но сам не плошай!

Хотя медицина во всеоружии встречает новые испытания, все же нам всем надо быть ответственными за собственное здоровье. Лучше не попадать на койку с ИВЛ. А для этого надо следовать простым правилам, которые транслируются отовсюду: исключить личное общение друг с другом, тем более с пожилыми родственниками и людьми с хроническими заболеваниями, соблюдать личную гигиену, следовать предписанным санитарным мерам дома и на работе, проветривать помещения, воздержаться от посещения общественных мест, использовать маску при выходе из дома.

Медики также советуют не забывать дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

И о последнем нововведении. Главный санитарный врач по Тамбовской области Владимир Агафонов распорядился ограничить проведение на территории региона любых религиозных массовых мероприятий с 14 по 30 апреля. Временно приостанавливается посещение гражданами церквей. Исключение составляют священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужения и организации онлайн- и видеотрансляций богослужений.

До 30 апреля также ограничен доступ граждан на кладбища, за исключением проведения похорон и оказания ритуальных услуг.

Наталия Полякова

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"

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Телефоны «горячей линии» по коронавирусу в Тамбовской области

Вопросы, касающиеся различных ситуаций, связанных с коронавирусом, можно прояснить по телефонам «горячей линии», которые действуют в различных управлениях, ведомствах и организациях региона.

По вопросам социальной защиты обращайтесь по телефонам: 8-920-476-89-80, 8-920-479-49-46.

Заявки на услуги волонтёров по доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям принимаются на «горячие линии» ОНФ – 8-800-200-34-11, волонтёрского центра на базе региональной общественной приемной «Единой России» - 8-900-514-91-35, регионального колл-центра «Молодой гвардии» - 8-960-669-99-32.

Консультирование тех, кто вернулся из зарубежных поездок по круглосуточной линии (84752) 45-45-86 и по телефону Центра гигиены и эпидемиологии: (4752) 72-03-19 (время работы: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30).

Граждане, вернувшиеся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут передать сведения о месте, датах их пребывания и возвращения, контактной информации по следующим телефонам:

•Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области: (4752) 48-03-82 (время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00);

•Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области: (4752) 72-85-73 (время работы: понедельник-пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:30).

В Росздравнадзор адресованы вопросы об отсутствии медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях региона: (4752) 63-32-14, 63-32-15 (время работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16.15).

По вопросам соблюдения прав работников предприятий и организаций проконсультируют в Государственной инспекции труда в Тамбовской области: (4752) 58-02-61, (4752) 58-36-19 (время работы: понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 15.30).

Отдельная «горячая линия» Рострудинспекции в Тамбовской области выделена для консультаций по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении работников предпенсионного возраста: 8 (4752) 58-10-38.

Вопросы организации работы торговли можно выяснить по «горячей линии» управления по развитию промышленности и торговли области: (4752) 79-15-71.

Вопросы о работе образовательных организаций области и в сфере защиты здоровья детей прояснят в управлении образования и науки области: (4752) 79-23-54 (время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00).

На вопросы об экономических антикризисных мерах ответят специалисты управления экономической политики администрации Тамбовской области: (4752)79-20-56 и (4752)79-20-98.

Для представителей малого и среднего бизнеса организованы «горячие линии» в деловом пространстве «Геометрия бизнеса» (89107556663, 84752559740, электронная почта siv@geometry68.ru ) и Торгово-промышленной палате (тел. 75-63-53, электронная почта tpp@totpp.ru).

Прием обращений от налогоплательщиков осуществляется на электронный почтовый ящик: SC.R6800@nalog.ru. Получить консультацию в Федеральной налоговой службе России можно по телефону: 8-800-222-22-22.

Во всех территориальных центрах занятости населения работают «горячие линии»:

Тамбов: 8 (475 2) 58-36-53, 58-02-42, 58-07-90, 58-16-33;

Мичуринск и Мичуринский район: 8 (47545) 2-33-93, 2-37-20, 2-33-05;

Моршанск и Моршанский район: 8 (475 33) 4-78-33, 2-56-13, 4-81-57;

Рассказово и Рассказовский район: 8 (475 31) 2-45-43, 2-01-46;

Уварово и Уваровский район: 8 (475 58) 4-20-25, 4-70-65, 4-03-60;

Кирсанов и Кирсановский район: 8 (475 37) 3-60-72, 3-65-99, 3-60-35.

Полный список телефонов и адресов электронной почты размещен на главной странице интерактивного портала службы занятости населения в разделе «Служба занятости» https://zan.tambov.gov.ru/content/работа_центров_занятости.

Информирование и консультирование граждан МФЦ региона осуществляется по телефонам справочных служб. Номера можно найти здесь. С актуальной информацией о деятельности МФЦ, в том числе о графике работы можно ознакомиться на портале сети МФЦ Тамбовской области по адресу: https://mfc.tmbreg.ru.

По единому телефону 112 вас переадресуют в компетентный колл-центр соответствующей службы или ведомства.

СТОПКОРОНАВИРУС. Важная информация.

Под рубрикой «СТОПКОРОНАВИРУС» на официальном портале администрации области www.tambov.gov.ru размещается вся актуальная информация о событиях и фактах, связанных с этой темой: правовая информация, новости, рекомендации, консультации.