2020-04-14T15:01:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области запускают систему тестирования на коронавирус: анализ будут делать на месте

Ранее тесты проводились только в Москве
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тестирование позволит быстрее ставить диагнозТестирование позволит быстрее ставить диагноз
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С 14 апреля в Тамбовской области все анализы на коронавирус делают с использованием новой тест-системы. Благодаря ее запуску служба Роспотребнадзора региона сможет оперативно получать данные результатов обследования и не тратить время на ожидание подтверждения заболевания covid-19 из столицы.

- Анализы выполняются с помощью современного российского высокоточного оборудования. Его использование позволит получать также более объективную информацию о динамике распространения заболевания в Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Ранее подтверждения анализов приходилось ждать по несколько дней. Только после их получения статистика официально фиксировала новые случаи заражения.

В настоящее время в Тамбовской области проведено более 3 тысяч исследований на коронавирус. Подтверждено 83 случая заболевания, из них 35 – за последние сутки. Шесть человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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