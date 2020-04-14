2020-04-14T15:44:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек, 5 из них - дети

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 14 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
16 тамбовчан находятся в больнице с диагнозом пневмония16 тамбовчан находятся в больнице с диагнозом пневмония
Изменить размер текста:

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 апреля 2020 года: на сегодняшний день количество подтвержденных диагнозов составляет 83 человека. 6 из них уже выздоровели. За последние сутки коронавирус выявили у 35 тамбовчан. Все они, как сообщает региональный штаб, уже находились под наблюдением. Коронавирус подтвердился у 16 мужчин, 14 женщин и пятерых детей, самому младшему из которых всего 3 месяца, остальным - от 9 до 17 лет. Возраст взрослых инфицированных - от 19 до 79 лет.

11 из вновь выявленных заболевших приехали из других регионов, 24 человека контактировали с приехавшими или заболевшими.

В общей сложности на госпитализации находятся 76 человек, у 17 из них - пневмония, вирус подозревают у 20 человек, 5 тестов - в работе.

- На домашнем карантине находятся 548 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. – Снято с наблюдения 1255 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Жителю Тамбовщины грозит до 5 лет колонии за угон «семерки», принадлежащей односельчанину
В Тамбове от клещей обработали парк «Дружба»
Тамбовчане могут попасть на прием в МФЦ только по предварительной записи
Многоэтажки в микрорайонах МЖК и Пехотка Тамбова останутся без холодной воды
В тамбовских колониях осужденные общаются с родственниками по видеосвязи
В Тамбовской области заработал «Детский сад онлайн»
В Тамбовской области мужчина отправится в колонию на 8 лет за то, что избил и задушил знакомого
В Тамбове хлоркой продезинфицировали подъезды к детским садам
Сотрудник тамбовской стройфирмы, где незаконно работали гастарбайтеры, пытался подкупить полицейского
В Тамбове стартовал ремонт Рассказовского шоссе
Сбербанк увеличил число пользователей школьной цифровой платформы в два раза
Тамбовская пенсионерка отдала 30 тысяч рублей мошеннику, который пообещал ей утеплить квартиру
В Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста: мужчина попал под один автомобиль, а уже лежащего его переехала другая машина
Двое мужчин похитили металлические таблички с могил Воздвиженского кладбища Тамбова
Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек
35 тамбовчан оштрафовали за нарушение режима самоизоляции и карантина
Тамбовская область получит 66,7 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с коронавирусом
На севере Тамбова высадят спиреи, форзиции и клены
В Тамбове дезинфицируют подземные пешеходные переходы и путепроводы
На Тамбовщине четверо молодых людей ответят в суде за смерть 23-летнего парня
Мошенники «штрафуют» тамбовчан за нарушение режима самоизоляции
Полицейские нашли в Тамбове шесть тайников с наркотиками
В Тамбове развернули Центр лечения пневмоний, вызванных коронавирусом
Тамбовчанка смертельно ранила мужа кухонным ножом
В десятки жилых домов Тамбова ограничат подачу холодной воды
Тамбовчанина, недавно освободившегося из колонии, задержали за серию краж из торговых точек