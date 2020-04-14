Коронавирус в Тамбове, новости на 14 апреля 2020 года: за сутки число заболевших увеличилось на 35 человек, 5 из них - дети

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 14 апреля 2020 года: на сегодняшний день количество подтвержденных диагнозов составляет 83 человека. 6 из них уже выздоровели. За последние сутки коронавирус выявили у 35 тамбовчан. Все они, как сообщает региональный штаб, уже находились под наблюдением. Коронавирус подтвердился у 16 мужчин, 14 женщин и пятерых детей, самому младшему из которых всего 3 месяца, остальным - от 9 до 17 лет. Возраст взрослых инфицированных - от 19 до 79 лет.

11 из вновь выявленных заболевших приехали из других регионов, 24 человека контактировали с приехавшими или заболевшими.

В общей сложности на госпитализации находятся 76 человек, у 17 из них - пневмония, вирус подозревают у 20 человек, 5 тестов - в работе.

- На домашнем карантине находятся 548 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. – Снято с наблюдения 1255 человек.