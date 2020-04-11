Коронавирус в Тамбове, новости на 11 апреля 2020 года: новых случаев за последние сутки не зарегистрировано

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 11 апреля 2020 года: количество подтвержденных больных по сравнению с прошлым днем не изменилось, на данный момент заболевание диагностировали у 33 человек. 6 из них уже выздоровели. Сейчас в больницах остаются 47 тамбовчан, под подозрением на коронавирус – 17 человек, 7 проведенных тестов показали отрицательный результат.

- На домашнем карантине остаются 492 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции. – Снято с наблюдения на дому 1062 человека.