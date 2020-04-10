2020-04-09T18:56:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 10 апреля 2020 года: больных стало на 12 человек больше

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 10 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области всего коронавирусом заболели 33 человекаВ Тамбовской области всего коронавирусом заболели 33 человека
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 10 апреля 2020 года: диагноз поставили 33 людям. Пятеро из них уже вылечились и выписались из больницы. 9 апреля диагноз подтвердился еще у 12 человек. Все они находились в больнице с признаками ОРВИ, но результаты тестов показали у них коронавирус.

- Среди новых заболевших 5 женщин и 7 мужчин в возрасте от 31 до 67 лет, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространению инфекции. – Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

С подозрением на коронавирус в больницах находятся еще 10 человек. Под наблюдением дома остаются 537 человек, с 961 человека наблюдение сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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