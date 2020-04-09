Нотариус в моей жизни
Оформить наследство, покупку или продажу недвижимости, придать юридическую силу доверенности гражданин РФ может только с помощью нотариуса.
*В чем социальная функция нотариуса?
*Опасно ли небрежное отношение к юридической безопасности?
*Где можно получить качественную юридическую консультацию в Тамбове?
На эти и другие интересующие вас вопросы ответят специалисты Тамбовской областной нотариальной палаты.
Чтобы задать интересующий вопрос, вам нужно позвонить по тел. (4752) 71-93-12 до 15 апреля (работает автоответчик).
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Предварительные вопросы можно задать по адресу: alla.ovchinnikova.72@mail.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU