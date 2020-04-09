2020-04-09T15:30:42+03:00
Общество

Нотариус в моей жизни

Практически каждый человек в своей жизни сталкивается с работой нотариуса. В оформлении наследства, покупки или продажи недвижимости, придать юридическую силу доверенности гражданин РФ может с помощью работы нотариуса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На вопросы тамбовчан ответят профессионалыНа вопросы тамбовчан ответят профессионалы
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Оформить наследство, покупку или продажу недвижимости, придать юридическую силу доверенности гражданин РФ может только с помощью нотариуса.

*В чем социальная функция нотариуса?

*Опасно ли небрежное отношение к юридической безопасности?

*Где можно получить качественную юридическую консультацию в Тамбове?

На эти и другие интересующие вас вопросы ответят специалисты Тамбовской областной нотариальной палаты.

Чтобы задать интересующий вопрос, вам нужно позвонить по тел. (4752) 71-93-12 до 15 апреля (работает автоответчик).

Ответы будут размещены на сайте www.kp.ru

Предварительные вопросы можно задать по адресу: alla.ovchinnikova.72@mail.ru

или на сайте www.kp.ru в комментариях под статьёй

ИСТОЧНИК KP.RU

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