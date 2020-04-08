2020-04-07T19:55:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 8 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 8 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Из 15 человек, заболевших коронавирусом, трое уже вылечилисьИз 15 человек, заболевших коронавирусом, трое уже вылечились
Изменить размер текста:

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 8 апреля 2020 года: на сегодняшний день с подозрением на инфекцию в больницах находятся 14 человек. Ранее диагноз подтвердился у 12 пациентов, в 6 случаях анализ показал отрицательный результат, 12 человек – под подозрением и еще 2 теста находятся в работе. Кроме того, на дому под медицинским наблюдением остаются 470 человек. Снято с наблюдения 779 человек.

Необходимое лечение получили 23 человека, все они были госпитализированы с подозрением на коронавирус. В трех случаях диагноз подтвердился, а в 20 – нет. Сейчас все 23 человека покинули больницы.

- Среди выписанных как мужчины, так и женщины разного возраста, а также один младенец, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Большинство из них – туристы, которые посещали страны, где отмечена вспышка заболевания новой коронавирусной инфекцией. По возвращению они были госпитализированные в связи с проявлениями, характерными для covid-19. Все эти пациенты наблюдались и получали лечение в специализированных медучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сшить защитную маску для лица своими руками
Во время вынужденной самоизоляции самое время начать заниматься полезным рукоделием. Например, можно попробовать сшить защитную маску для лица своими руками. Мы подскажем, как это сделать в подробной пошаговой инструкции
Новости 24
Тамбовчанин садовой лопаткой проколол колеса двух машин
Тамбовчанин подозревается в убийстве гражданской жены
Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: болезнь подозревают у 14 человек
В центре Тамбова произошла авария на водопроводе
Тамбовчан могут не пустить в церковь на Пасху
В Тамбове моют тротуары и дороги возле больниц
В Тамбовской области мужчина украл из магазина продукты и деньги
Тамбовчане, оставшиеся без работы, не могут дозвониться до центров занятости
Тамбовская сельхозорганизация уклонилась от уплаты более 16 млн рублей налогов
В Тамбовской области из-за коронавируса отложили уборку, запланированную на берегах рек
В Тамбовской области будут судить мужчину, который у кладбища напал на 16-летнюю девушку
Тамбовчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей, чтобы не лишиться водительских прав
Сбербанк бесплатно продлевает договоры аренды индивидуальных сейфов
Мошенник, представившись сотрудником банка, списал с карты тамбовчанки более 40 тысяч рублей
МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников
Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция
На ремонт улицы Державинской в Тамбове потратят больше 12 млн рублей
Сбербанк продлевает срок действия условий по вкладам
Сбербанк и DocDoc запускают бесплатный информационный сервис для врачей по коронавирусу
Житель Моршанска выстрелил в прохожего из травматического пистолета
В Тамбовской области, как и по всей стране, дали сбой образовательные площадки
В Советском районе Тамбова объявили карантин по бешенству
В Тамбове устраняют аварии на коллекторе и водопроводе
В Мичуринске перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил знакомого накануне Нового года
Работающие тамбовчане старше 65 лет могут уйти на больничный
В Мичуринске на реконструкцию здания хореографической школы потратят 57 млн рублей
Котовск претендует на звание «Город трудовой доблести»
В Тамбовской области автомобиль «вылетел» в кювет