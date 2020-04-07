2020-04-07T09:08:17+03:00
Общество

МТС и Третьяковская галерея запустили в онлайне «космическую мастерскую» для школьников

Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства
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МТС и Государственная Третьяковская галерея объявляют о старте новой конкурсно-образовательной программы для детей в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Школьники со всей страны смогут в онлайне учиться у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создать с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке.

Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов этого произведения и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Работы, отобранные командой кураторов проекта из Третьяковской галереи, лягут в основу мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке этой осенью в рамках Ночи Искусств.

На сайте проекта «Поколение М» будет также запущена образовательная онлайн-программа для юных художников. Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как претворять свои самые смелые замыслы в жизнь.

«МТС и Третьяковская галерея уже четвертый год реализуют совместные проекты в социокультурной сфере. Наше партнерство основано на общей цели – дать равные возможности для образования и творческого развития детям и подросткам, независимо от места проживания и социального статуса родителей. Поэтому ежегодно мы расширяем пул бесплатных творческих активностей в рамках проекта «Поколение М», предлагая школьникам все новые направления и форматы в онлайне. Сегодня мы совместно запускаем обновленную конкурсно-образовательную программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на процесс создания собственных работ, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем», — отметил президент МТС Алексей Корня.

«За время партнерства с МТС в рамках «Поколения М» мы получили тысячи творческих работ от детей со всей страны, открыли десятки талантливых ребят, в том числе из небольших населенных пунктов, и представили две специальных экспозиции победителей проекта в Третьяковской галерее. В этом году мы предлагаем детям новый формат. Во-первых, даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение. Во-вторых, привлекаем художника, который сможет привнести в проект собственное видение и поделиться с ребятами своими профессиональными советами. И в-третьих, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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