2020-04-07T09:04:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 15-ти человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 7 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Большинство заболевших - люди среднего возрастаБольшинство заболевших - люди среднего возраста
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем регионе выявлено 15 случаев заболевания опасной инфекцией.Три человека вылечились и уже выписались из больницы. Восьми людям диагноз поставили 6 апреля. Среди заболевших есть 7-летний ребенок.

Коронавирус подозревают еще у восьми тамбовчан, один тест находятся в работе.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 546 человек, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 702 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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