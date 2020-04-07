Коронавирус в Тамбове, новости на 7 апреля 2020 года: количество заболевших достигло 15-ти человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 7 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем регионе выявлено 15 случаев заболевания опасной инфекцией.Три человека вылечились и уже выписались из больницы. Восьми людям диагноз поставили 6 апреля. Среди заболевших есть 7-летний ребенок.

Коронавирус подозревают еще у восьми тамбовчан, один тест находятся в работе.

- На домашнем карантине под наблюдением медиков остаются 546 человек, - сообщает региональный штаб. – Снято с наблюдения 702 человека.