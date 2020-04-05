Коронавирус в Тамбове, новости на 5 апреля 2020 года: инфекцию обнаружили у 22-летней девушки

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 5 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем обнаружено 7 случаев заболевания опасной инфекцией. За последние сутки количество больных увеличилось на одного человека. Вирус обнаружили у 22-летней тамбовчанки, которая ездила в Москву. Из семи заболевших два человека уже вылечились и выписались. В общей сложности сейчас 24 пациента находятся в больнице. Из них у четверых вирус подтвержден, у 11 – подозревается, у 8 человек тест показал отрицательный результат. Еще одного пациента уже неделю готовят к выписке, но до сих пор он остается в стационаре.

- На домашнем карантине находятся 521 человек, - сообщает региональный штаб. – Сняли с наблюдения 585 человек.