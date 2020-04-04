2020-04-04T10:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 4 апреля 2020 года: заболевание подозревают у 12-ти человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 4 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Количество больных не росло с 1 апреляКоличество больных не росло с 1 апреля
Изменить размер текста:

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашей области обнаружено 6 случаев заболевания опасной инфекцией. Два человека уже вылечились и выписались. В общей сложности сейчас 21 пациент находится в больнице. Из них у троих вирус подтвержден, у 11 – подозревается, 1 тест – в работе, и у 5 человек он показал отрицательный результат. Еще одного пациента уже неделю готовят к выписке, но до сих пор он остается в стационаре.

- На домашнем карантине находятся 536 человек, - сообщает региональный штаб. – Сняли с наблюдения 508 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24