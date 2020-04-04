Коронавирус в Тамбове, новости на 4 апреля 2020 года: заболевание подозревают у 12-ти человек

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 4 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашей области обнаружено 6 случаев заболевания опасной инфекцией. Два человека уже вылечились и выписались. В общей сложности сейчас 21 пациент находится в больнице. Из них у троих вирус подтвержден, у 11 – подозревается, 1 тест – в работе, и у 5 человек он показал отрицательный результат. Еще одного пациента уже неделю готовят к выписке, но до сих пор он остается в стационаре.

- На домашнем карантине находятся 536 человек, - сообщает региональный штаб. – Сняли с наблюдения 508 человек.