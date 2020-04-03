Главврач тамбовской облбольницы попал под служебную проверку из-за контакта с коронавирусным больным

В отношении главного врача ТОГУЗ «Областная клиническая больница им. Бабенко» проводят служебную проверку. Поводом стал его очный контакт с пациентом, который в день общения с медиком, но позднее, был госпитализирован с диагнозом «Пневмония. Коронавирусная инфекция». Выяснилось, что с больным, помимо руководителя медучреждения контактировали еще 150 человек, все они сдали анализ на коронавирусную инфекцию, тест у всех оказался отрицательным.

- По результатам проверки в отношении главного врача примут необходимые процессуальные решения, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.