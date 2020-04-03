Как в Тамбовской области организуют "дистанционку" для школьников

С 6 апреля все общеобразовательные учреждения области, колледжи и вузы начнут свою работу в дистанционном формате с использованием онлайн обучения и электронных образовательных ресурсов. Как будут проходить уроки, будут ли выставлять оценки, готовы ли к этому учителя и сами школьники, что будет с выпускными и что делать тем, у кого нет постоянного доступа к интернету. На эти и другие вопросы ответила начальник регионального управления образования и науки Татьяна Котельникова.

- Пока шли каникулы, педагоги под руководством специалистов Института повышения квалификации, федеральных институтов развития повышали свою квалификацию, обучались онлайн-технологиям и получили четкие рекомендации по планированию своей деятельности. Все образовательные организации провели анализ технической возможности для организации дистанционного обучения, определили порядок реализации образовательных программ в дистанционном режиме. Система образования, по нашей оценке, достаточно хорошо подготовилась к переходу в этот формат работы, - сообщила Татьяна Котельникова.

1. Как будет организовано дистанционное обучение детей

Уроки будут проходить по сокращенному расписанию в формате онлайн-уроков (с использованием каналов видеоконференцсвязи), офлайн-уроков (с использованием электронных ресурсов и образовательных платформ в удобное для учеников время), комбинированных форматов.

Чтобы не допустить перегрузку и постоянное пребывание обучающихся перед компьютером будет предусмотрено чередование разных форматов учебной работы в течение дня.

Расписание уроков размещено в электронном дневнике. Рекомендованная длительность урока составляет 30 минут, между уроками предусмотрены перемены.

Получать задания и другую важную информацию обучающиеся будут через электронный дневник.

Уроки по физической культуре, музыке, ИЗО, ОБЖ также будут проводиться в дистанционной форме.

По всем предметам учебного плана дети будут оценены и оценки будут выставлены за четверть и год.

Обучающиеся обязаны лично ежедневно информировать классного руководителя о готовности к участию в дистанционных уроках с помощью электронного дневника, sms сообщений, электронной почты, мессенджеров (WhatsApp, Viber и др.) или социальных сетей.

Если ребенок болен, то родители должны поставить в известность классного руководителя о невозможности участия в уроках.

2. На каких платформах будут размещать видео-уроки?

Будут использоваться различные цифровые образовательные платформы. Следует отметить, что школы используют не одну платформу, а одновременно несколько платформ, в зависимости от возраста детей, предметной области и пр.

Наиболее распространенными являются следующие системы: Дневник.ру (100%), Учи.ру (95,8%), Якласс.ру (83,2%), Российская электронная школа (74,7%), Яндекс учебник (50,5%), Мобильное электронное образование (45,3%) Фоксфорд (35,8%), Lecta (32,6%), Медиатека Издательства «Просвещения» (29,5%).

Помимо вышеперечисленных систем в общеобразовательных организациях области используются: Единая коллекция ЦОЭР; Портал «Цифровое образование», Инфоурок, «РЕШУ ЕГЭ, Московская электронная школа, Цифровой наноград, Сириус.онлайн, Мои достижения, Билет в будущее, WorldSkills Russia, , Образовариум, и др.

В качестве проведения уроков в режиме онлайн будут использоваться следующие системы: Zoom, Mind, Trueconf, Skype, Videomost, Talky, Webinar.ru и др.

Каждая образовательная организация самостоятельно выбирает и рекомендует для использования платформу, позволяющую наиболее эффективно организовать образовательную деятельность.

Учителя и раньше использовали цифровые образовательные платформы, например МЭО, Якласс, Яндекс.лицей и Яндекс.контест, Учи.ру и другие. Разнообразие образовательных платформ позволит отказаться от формата пересылки файла с заданиями и обеспечить живое взаимодействие в режиме онлайн.

Проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров может быть организовано на школьном портале или иной платформе с применением различных электронных образовательных ресурсов.

Значительная часть занятий будет проходить в формате видеоконференций на платформе Zoom.

На региональном уровне рекомендовано использовать хорошо знакомую всем участникам образовательных отношений цифровую образовательную платформу «Дневник.ру».

3. Не сведется ли все к тому, что учителя будут присылать, к примеру, в WhatsApp домашние задания, а родители будут вынуждены сами объяснять детям новые темы?

Урок остается основной формой организации учебной деятельности и на период применения дистанционных образовательных технологий. Он не может сводиться к перечню заданий. Поэтому на региональном уровне всем учителям было рекомендовано обязательное проектирование каждого урока в соответствии с его типом (урок получения новых знаний, урок закрепления знаний, обобщения и т.д.). Каждый урок предполагает работу учителя и учеников в удаленном режиме. Этап объяснения нового материала планируется с учителем в режиме видеоконференцсвязи, большую коллекцию видеолекций по объяснению нового материала предлагают образовательные платформы МЭО, РЭШ. Краткие видеосюжеты, записанные лучшими учителями страны, по всем учебным темам помогут учителям не перекладывать задачу объяснения материала на плечи родителей. Учитель готовит маршрутный лист урока для ученика, где будут отражены все шаги, в том числе шаг изучения нового материала и консультирования с учителем по неясным вопросам.

Таким образом, учителя будут контролировать выполнение заданий на протяжении всех 30 минут урока и будут на связи с детьми через электронный дневник, мессенджеры (WhatsApp, Viber и др.) или социальные сети.

Домашнее задание будет носить в большей степени устный характер или рекомендательный в случае письменных предметов, так как активно и продуктивно дети будут работать во время урока.

Задача родителей - организовать прямой контакт детей с учителем через электронный дневник или другие порталы в строгом соответствии с расписанием и временем уроков, по возможности проконтролировать выполнение детьми заданий в течение урока, проконтролировать обратную связь, то есть отправку выполненных заданий учителю в соответствии с требованиями учителя.

4. Как быть семьям, проживающим в сельской местности и не имеющим доступа в интернет?

Доля детей, имеющих доступ к сети Интернет с домашних персональных компьютеров составляет среди обучающихся: 1-4 классов – 80%, 5-9 классов – 84%, 10-11 классов – 93%.

Общая доля обучающихся общеобразовательных организаций области, имеющих доступ к сети Интернет с домашних персональных компьютеров составляет 83%.

Для детей, не имеющих выхода в интернет, будут предложены альтернативные способы выполнения заданий.

Для таких школьников будет разработан учителем индивидуальный маршрутный лист (в нем указан материал, который необходимо изучить из учебника, прочитать произведение, выполнить задание из учебника, на контурной карте, по предложенному разработанному материалу).

Ученик это выполняет и передаёт учителю. Рассматриваются варианты доставки образовательных кейсов ребенку на дом всеми возможными способами по заранее разработанному и доведенному до родителей и детей графику. Планируется организация службы «Дежурный курьер».

Региональной новацией можно считать проведение радиоуроков для обучающихся 9-11 классов по всем учебным предметам. С 6 апреля ведомство запускает региональный проект «Классный урок на радио «Маяк». Это будут радиоуроки лучших учителей Тамбова и преподавателей ТГУ им. Г.Р. Державина.

5. Что будет с выпускными вечерами и линейками?

В связи с переносом начала ЕГЭ и ОГЭ на начало июня выпускные вечера и линейки соответственно также пройдут позже. Даты проведения всех торжественных мероприятий возможно будет определить после окончания периода сложной эпидемиологической обстановки.

6. С какого числа начинается учебная четверть для тамбовских школьников?

Первым учебным днем 4 четверти является 6 апреля 2020 года

7. Что с экзаменами и поступлением в вузы?

Министерством просвещения Российской Федерации принято решение о переносе начала проведения ЕГЭ на 8 июня, а начало ОГЭ на 9 июня. В настоящее время Министерством просвещения Российской Федерации утверждается расписание.

Приемная кампания в организации среднего профессионального и высшего образования соответственно также начнется позже. Новое расписание экзаменов и сроки подачи документов в организации среднего профессионального и высшего образования будут доведены до всех заинтересованных лиц в ближайшее время.

В эфире Первого канала заместитель Министра Просвещения Российской Федерации В. Фальков сообщил: «Сроки вступительных испытаний и вообще приёмные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днём подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа». Также он добавил, что первая волна зачисления пройдёт 19 августа, а вторая – 24 августа.

8. Как будут работать дошкольные образовательные учреждения?

Как и в настоящее время дошкольные образовательные организации будут работать в режиме создания дежурных групп. Сейчас в области пять детских садов в соответствии с потребностями родителей организовали дежурные группы. Если с понедельника потребуется дополнительное открытие групп, это будет сделано.