2020-04-03T18:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 3 апреля 2020 года: заболевание подозревают у десяти человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тамбове на 3 апреля 2020 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Четыре пациента с коронавирусом находятся в больницеЧетыре пациента с коронавирусом находятся в больнице
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Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 апреля 2020 года: по данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, на сегодняшний день в нашем обнаружено 6 случаев заболевания опасной инфекцией. 1 апреля этот диагноз подтвердили у пожилой пары, которая вернулась из Европы и 27-летнего охранника, приехавшего из столицы. Ранее больницу покинули два пациента, которых вылечили от коронавируса. Еще одного, как утверждается, готовят к выписке.

В общей сложности сейчас 10 пациентов находятся в больнице с подозрением на коронавирус, у одного из них тест пока в работе.

- На домашнем карантине находятся 512 человек, - сообщает региональный штаб. – Сняли с наблюдения 470 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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