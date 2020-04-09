Как решить вопросы по связи, не выходя из дома: инструкция для тамбовчан

Идет только вторая неделя самоизоляции, а в Тамбове уже зафиксирован рекордный рост звонков, особенно заметен всплеск голосовых вызовов в дневное рабочее время из спальных микрорайонов. Самыми «говорящими», например, оказались жители микрорайонов Солнечный, Уютный и Московский. Объяснить это можно не только удаленной работой, но и тем, что все мы хотим оставаться на связи с родными и близкими, особенно в столь сложный период.

Когда находишься в четырех стенах, то порой не замечаешь, как много времени проводишь в глобальной сети. В Тамбове гораздо активнее стали пользоваться домашним интернетом - МТС отмечает рост интернет-трафика сразу на 20% со второй половины марта. Тамбовчане вдвое чаще стали проводить время в соцсетях и на 40% больше смотреть видео в интернете.

Интересно, сколько времени вы проводите в сети и в разговорах? Проверить это можно уже сейчас. Не покидая дом, можно получить подробную статистику, подключить или отключить услугу, пополнить баланс или сменить тариф - все это можно сделать самостоятельно. Как? Об этом наш материал:

Как купить телефон?

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Интересный факт: по данным МТС за последний год, самые популярные смартфоны у тамбовчан - Honor или Samsung с одним или двумя объективом и с 32 ГБ памяти. Расширять место под фото, видео и приложения у нас предпочитают с помощью карт microSD. Помимо классического черного, больше популярностью у тамбовчан пользуются телефоны синего, золотого и белого цветов. В этом мы похожи с жителями Липецка и Курска. А вот для сравнения в Белгороде или Воронеже чаще всего предпочитают модели с тремя камерами и 64 ГБ внутренней памяти.

Вне зависимости от того, какому цвету или бренду отдаете предпочтение вы, в интернет-магазине МТС можно оформить заказ на понравившуюся модель и оставить заявку, после этого с вами свяжутся.

Как оформить новую сим-карту?

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Чтобы новый гаджет раскрыл весь свой потенциал, лучше заранее подобрать СИМ-карту с нужным тарифом здесь. Можем посоветовать тамбовчанам от себя: доверьтесь искусственному интеллекту МТС, который сформирует индивидуальный тариф на основе вашего бюджета на связь и стиля общения.

Оформить оперативно СИМ-карту вы сможете в ближайшем салоне - найти его можно на интерактивной карте. Мобильная связь и интернет официально включены в список товаров и услуг первой необходимости, поэтому салоны связи МТС в Тамбове и области продолжают работать в привычном режиме, не считая тех, что расположены в закрытых на время всеобщей самоизоляции торговых центрах.

Не переживайте за свою безопасность при походе в салон: весь персонал проинструктирован о правилах общения с посетителями, менеджеры носят маски и перчатки, а также соблюдают безопасную дистанцию.

В салоне можно внимательно осмотреть выбранный смартфон. Безопасность при этом соблюдается на высшем уровне: после демонстрации выставочный образец обязательно обрабатывают дезинфицирующим раствором.

Как подключить или отключить услуги связи или сменить тариф?

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Приложение «Мой МТС» - ваш пульт управления всеми подключенными услугами, - как платными, так и бесплатными. Хотите что-то новое? Откройте вкладку «Доступные»: там полный список всех приложений и опций, включая подписки на развлекательные сервисы с музыкой, кино и книгами. Отключить услугу при необходимости так же просто.

Опять же следить за расходами на связь и начислениями за услуги удобнее в приложении. На диаграмме вам наглядно покажут распределение потраченных средств. Быть может, вы поймете, что вам нужно больше минут для общения и меньше смс.

Порой выгоднее просто сменить тариф - сделать это можно всего за пару минут в телефоне. Изучайте, выбирайте варианты и подключайте в приложении «Мой МТС» - для себя или близких.

Как пополнить баланс, оплатить домашнее телевидение и интернет?

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От сорванных звонков, поиска Wi-Fi и оплаты с процентами через терминал опять же спасет приложение «Мой МТС». Наверняка есть те, кто скажут: «Я и раньше переводил деньги с банковской карты, что в этом нового?»

Быть может, для вас такие услуги как обещанный платеж - не секрет. Но уверены ли вы, что ваши пожилые родственники столь же легко справляются с этой задачей? Позаботьтесь о них и подключите автоплатеж к их номерам. Это не только избавит близких от необходимости выходить из дома, но и позволит сэкономить на услугах связи до 20% от привычного ежемесячного платежа.

К слову, оплатить ЖКХ, интернет и ТВ, мобильную связь, товары и услуги клиенты МТС Банка в Тамбове могут через онлайн-банк или мобильное приложение.