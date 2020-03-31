2020-03-31T19:04:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области с 1 апреля вводят режим самоизоляции

Сколько будут действовать ограничения, пока неизвестно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Больных коронавирусом в области нет, но решение о самоизоляции принятоБольных коронавирусом в области нет, но решение о самоизоляции принятоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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С 1 апреля в Тамбовской области вводится режим самоизоляции для всех жителей. Соответствующее постановление подписал 31 марта губернатор Александр Никитин.

Покидать место проживания тамбовчанам разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью или если гражданину необходимо быть на рабочем месте. Также разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания, а также выносить мусор. При этом люди должны соблюдать социальное дистанцирование – 1,5 метра.

Рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, парков, скверов, площадей, набережных и других территорий общего пользования.

- Тем, кто прибыл в Тамбовскую область с территорий иностранных государств или других регионов, необходимо сообщать о своём возвращении, месте, датах пребывания, контактную информацию в органы местного самоуправления, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбовской области. - При проявлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому, без посещения медицинских организаций.

Сколько продлится режим самоизоляции, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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