«Если человек перестанет ухаживать за лесом, то в ближайшие 20 лет мы его потеряем»

Прогулка по лесу позволяет человеку насладиться свежим воздухом и красотой русской природы. Однако не каждый задумывается о том, что за этими величием стоит кропотливый труд работников лесного хозяйства. В календаре экологических событий существуют праздники, связанные с охраной природы. Один из них – Всемирный день защиты лесов, который отмечался 21 марта. А 30 марта жители планеты празднуют Международный день защиты земли.

По словам заместителя начальника управления лесами Тамбовской области Дмитрия Налдеева, бережно относиться к природе человек должен не только по праздникам. Ведомство активно проводит различные мероприятия, направленные на защиту лесов от вредных организмов, пожаров и других губительных факторов.

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- Лес – это не просто деревья, а живой организм. И его нужно периодический поддерживать. Наше управление занимается организацией ведения лесного хозяйства – выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, надзором за соблюдением требований лесного законодательства, - говорит Дмитрий Федорович. - Как бы мы не думали о том, что лес будет чувствовать себя лучше без нашего вмешательства, это ошибочное мнение. Если человек перестанет ухаживать за лесом, то в ближайшие 20 лет привычный нам вид леса мы потеряем. Конечно, со временем лес восстановится, но на это уйдут долгие годы.

Всего же на Тамбовщине функционируют 15 лесхозов и 13 лесничеств. На сегодняшний день у лесоводов много работы, они сажают новые деревья, взамен тех, которые срубили в прошлом году. Посадочный материал из питомников уже выкопан, а площади для создания лесных культур подготовлены еще с осени. Сотрудники лесхозов специальным плугом нарезают борозды, которые зимой заполняются снегом. Когда снег тает и земля напитывается водой, им необходимо успеть за две недели посадить новые деревья. В настоящий момент уже высажено более 400 га, всего же по плану – 900, а бывает что и 1000 га.

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- Ежегодный объем сплошных рубок составляет 600 га. Мы срубаем либо совсем погибающие зеленые насаждения, либо расчищаем участки под линейные объекты. Но мы стараемся сажать деревья на большей площади, чем срубили. В целом общая площадь лесов на Тамбовщине, находящаяся в нашем ведении, составляет 374758 га, - поясняет Дмитрий Федорович.

В региональном управлении лесами напоминают, что с 20 марта в области установлен пожароопасный сезон. Для работников ведомства начинается «горячая пора» - прошлогодняя сухая трава может вспыхнуть мгновенно от малейшей искры. К тому же, с наступлением весны, люди выбираются на природу и жгут костры, что осложняет ситуацию, а ведь по статистике 90% лесных пожаров происходят именно по вине человека.

В рамках национального проекта «Экология»на Тамбовщине реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». Его цели – формирование запаса семян, воспроизводство лесов, и, конечно же, охрана зеленых богатств от пожаров. Для выполнения таких работ регионы обновляют парк лесохозяйственной техники и оборудования. В прошлом году Тамбовская область получила шесть пожарных автоцистерн, один трактор, восемь плугов и десять культиваторов.

- Тамбовские лесхозы на данный момент укомплектованы техникой почти на 100%. В этом году к нам уже поступили пожарная автоцистерна, пять малых лесопатрульных комплексов, трактор для ухода за лесными культурами, пять плугов, пять культиваторов и один подрезчик корней. Автопарк и оборудование будут обновляться и в последующие годы, - говорит заместитель начальника регионального управления лесами.

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Еще одним из важных направлений деятельности управления является работа со школьными лесничествами. Сотрудники ведомства прививают молодому поколению любовь к родному краю и природе. В Тамбовской области существует 22 школьных лесничества. Юные жители региона занимаются изучением экологии, выращиванием и посадкой лесных растений. Ребята не отстают от своих старших коллег, работающих в лесничествах, и вносят свой вклад в охрану и благоустройство лесов. Каждые два года в регионе по традиции устраивают слеты школьных лесничеств. Дети и их наставники демонстрируют свои знания в сфере лесного хозяйства. По результатам испытаний жюри выбирает лучшую команду, которой дается право представлять Тамбовскую область на всероссийском уровне, уже в более серьезном и масштабном конкурсе.

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Кстати, некоторые ребята из школьных лесничеств в дальнейшем поступают в специализированные вузы и средне-специальные учебные заведения, а затем пополняют ряды специалистов лесного хозяйства региона.

Автор: Ксения АЛЕШИНА