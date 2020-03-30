Как в Тамбове будут работать транспорт, детские сады и госучреждения

25 марта Президент России Владимир Путин в видеообращении к жителям страны объявил текущую неделю нерабочей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как и остальные россияне, тамбовчане будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля. При этом глава государства пообещал, что долгие выходные не повлияют не зарплату людей, она будет сохранена. Выходные не распространяются на больницы и поликлиники, аптеки, магазины, торгующие самыми необходимыми товарами, банки, транспорт и органы власти всех уровней.

В МФЦ приема не будет

Полностью прекращает прием посетителей многофункциональный центр Тамбовской области, услугами которого, по данным статистики, жители области пользуются больше миллиона раз за год. Здесь можно оформить все необходимые справки и документы, а также получить паспорт. Одной из самых популярных услуг в МФЦ является замена водительского удостоверения. Но С 30 марта по 5 апреля, как сообщили в МФЦ, все его сотрудники уходят на объявленные президентом «каникулы». Приема посетителей в течение этого времени здесь не будет и даже забрать уже готовые документы тамбовчане не смогут. Но подать документы, например для оформления паспорта или прав люди смогут через сайт Госуслуг. Более того, многие организации, например не менее популярный Росреестр, напрямую оказывают услуги в оформлении документов с помощью собственных электронных сервисов.

ПФР советует перейти на свои электронные сервисы

В отделении ПФР по Тамбовской области, клиентами которого являются как раз люди из группы риска по заболеваемости коронавирусом, то есть пожилые тамбовчане, в нерабочую неделю все-таки будут вести прием посетителей, но их количество сильно ограничат.

- Работа с клиентами в отделении ПФР по Тамбовской области будет вестись только по предварительной записи, - говорит пресс-секретарь Павел Перелыгин. – Напомню, все услуги по линии пенсионного фонда можно получить в электронном виде.

Сделать это можно в личном кабинете на сайте Фонда или портале Госуслуг. При этом использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.

- Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации, - продолжает Павел Перелыгин. - Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. В случае если у людей появились вопросы относительно назначенных выплат, их можно направить через онлайн-приемную.

ГИБДД переходит на особый режим работы

Изменится на этой неделе и график приема в региональном УГИБДД. Регистрация автомобилей, прием экзаменов по вождению и выдача прав возможна будет только по предварительной записи через портал Госуслуг. Уменьшат группы сдающих на права, из-за этого еще и изменятся графики проведения экзаменов. Решение о штрафах для автовладельцев-нарушителей сотрудники Госавтоинспекции будут принимать на месте, и лишь в исключительных случаях водителя направят в ГИБДД.

- Мы сейчас призываем тамбовчан к тому, что, если у них есть возможность пока воздержаться от визита в УГИБДД, с этим лучше подождать, - говорит начальник отдела пропаганды УГИБДД по Тамбовской области Станислав Конышев. – То есть, например, если человеку нужно заменить права, но срок их действия истекает через 2-3 месяца, в сложившейся ситуации с их оформлением можно повременить.

Транспорт и такси

Сейчас в городе серьезно снизилось количество пассажиров, как в общественном транспорте, так и в такси. Большинство тамбовчан отправили на выходные, а часть горожан, еще ранее, на удаленную работу, и ездить им попросту никуда не надо. Во время нерабочей недели транспорт в городе функционировать будет, но в так называемом режиме выходного дня. То есть на линии выйдет меньше автобусов, интервал движения между ними увеличится. Перевозчики сейчас предпринимают все меры, чтобы транспорт был безопасен.

- Кондукторы протирают поручни, ручки сидений, стекла, уплотнительные резинки у окна - всё, что можно, - говорит главный специалист отдела мониторинга движения пассажирского транспорта МБУ «Пассажирские перевозки» Наталья Кузнецова. - Всё это обрабатывается или спиртосодержащими средствами, или хлоргексидином, на конечной остановке транспорт проветривают.

Транспорт будет работать в режиме выходного дня

В Тамбове работают 5 садов из 54

Дошкольные учреждения областного центра практически в полном составе ушли отдыхать и не принимают малышей. Как рассказала заместитель начальника управления дошкольного образования администрации города Тамбова Ирина Ракитина, прежде чем было принято решение о закрытии садов, воспитатели провели опрос родителей и выяснили, нужен им садик с 30 марта по 3 апреля, или нет. Выяснилось, что и до выходных дошкольные учреждения посещали всего 30% воспитанников. Необходимость в нем во время выходных возникла у родителей 300 дошколят. Для них определили пять детских садов, расположенных в разных частях города - №12 «Звёздный», №28 «Золотой петушок», №47 «Лучик», №53 «Ёлочка» и №25 «Журавлик». В этих учреждениях открыли 24 дежурные группы, в каждой из которых не больше 12 ребят. Посещать такие группы смогли ребята, которые раньше ходили в другие садики.

В пяти детских садах открыли дежурные группы

Чиновники и депутаты прекратили приемы

В Тамбовской области приняли решение ограничить личные приёмы в органах власти всех уровней: от губернатора до местного самоуправления. Однако обратиться за помощью можно дистанционно. В администрации области напоминают - по-прежнему работает неофициальный сайт губернатора - информационный ресурс «Прямая линия Александра Никитина». На базе двух крупнейших соцсетей России «ВКонтакте» и «Одноклассники» созданы официальные страницы администрации Тамбовской области.

О прекращении общения с жителями заявили также в Тамбовской областной Думе и администрации города Тамбова. В региональном заксобрании тамбовчан просят направлять свои обращения на адрес электронной почты Тамбовской областной Думы: regduma@duma.tambov.gov.ru;

- через интернет-приемную на официальной сайте Тамбовской областной Думы:

https://tambovoblduma.ru/otpravit-obrashchenie/;

- письменно по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, д. 143/22, Тамбовская областная Дума.

Мэрия советует горожанам направлять им все по почте (г. Тамбов, ул.Коммунальная,6) или в форме электронного документа в интернет-приемную на официальном интернет-портале администрации города и главы города (http://http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=7807). Справочную информацию можно получить по телефонам: 72-64-68, 71-99-78.