Чтобы не поддаться панике, нужно задействовать интеллект

Как тамбовчанам пережить стресс, вызванный боязнью заболеть коронавирусом и что делать, чтобы сохранить душевное здоровье, рассказывает главный врач ОГБУЗ «Тамбовская психиатрическая клиническая больница» Светлана Краснянская

Светлана Михайловна, чем объясняется паника вокруг ситуации с коронавирусной инфекцией, ведь на сегодняшний день ситуация с этим заболеванием в Тамбовской области остается стабильной, но вот уже несколько недель эта тема остается самой обсуждаемой?

- Действительно, сейчас в обществе создается паника из-за пандемии коронавирусной инфекции. Мы столкнулись с ситуацией, когда в мире распространяется неизвестный до сих пор вирус, причем в огромных масштабах. На сегодняшний день от коронавируса нет вакцины, о нем очень мало информации, а все непонятное, неизвестное, людей очень пугает. Ну и вторая причина происходящего – это страх смерти, который присутствует у любого психически здорового человека. И когда мы видим, что это заболевание вызывает гибель пусть даже небольшого в процентном соотношении количества людей, начинается паника, возникает тревожность, стресс. Мы видим также, что пандемия самым негативным образом повлияла на экономику, социальную составляющую нашего общества. У многих сейчас возникли опасения относительно своего будущего, работы, люди испытывают чувство неопределенности. Возникает страх не только перед болезнью, но и последствиями пандемии.

Такой массово захлестнувший нас стресс опасен?

- Вообще стресс,- это универсальная физиологическая реакция организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров . Есть такое понятие – эустресс, который расценивается даже положительно. Когда он возникает, организм мобилизуется, в этот момент симпатическая нервная система посылает импульсы надпочечникам, они выделяют гормоны стресса - кортизол и адреналин. Под их воздействием ускоряется работа сердца, начинается тахикардия – учащенное сердцебиение, повышается артериальное давление, усиливается приток крови к мышцам. В это момент возникает такая первобытная реакция рассчитанная то, что человек будет или защищаться, используя все свои возможности, или спасаться. Но в любом случае, такая реакция организма была направлена на то, чтобы выжить. Но сейчас мы столкнулись совсем с другой ситуацией, стресс начинает приобретать хронический характер и когда мы испытываем его в течение длительного времени, его воздействие становится пагубным для организма. Рост кровяного давление, увеличение количество сахара в крови, которые при быстром стрессе нормализуются, в этом случае начинают негативно влиять на организм человека, вызывать проблемы в сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, нервной и других системах и органах, могут обостриться хронические заболевания. И что самое неприятное, учитывая сложившуюся ситуацию, стресс ослабляет иммунную систему человека, снижая защитные свойства организма и делая его более восприимчивым для различных инфекций. Затянувшиеся паника и стресс однозначно отрицательно воздействуют на человека!

Есть ли способы противостоять такому «вредному» стрессу и что для этого нужно делать?

- Прежде всего, чтобы не поддаваться панике, люди должны «фильтровать» информацию, которую они получают из телевизизионных программ, интернета, из других источников, должны задействовать интеллект. Есть данные по коронавирусной инфекции, которыми с нами делятся специалисты: вирусологи, эпидемиологи, инфекционисты. Это люди компетентные в этих вопросах и именно их мнению мы можем доверять, а их рекомендации – слушать и исполнять. Но сейчас эта «горячая» тема становится предметом обсуждений в передачах, на ток-шоу, с привлечением в качестве участников людей, не владеющих вопросом, и именно такие обсуждения, информация, которая здесь подается, нагнетает обстановку в обществе. Есть такое понятие психогигиена, то есть человек должен понять, что также, как он заботится о своем теле, он должен относится и к своей психике, чтобы ненужные информация и эмоции в нее не проникали. Поэтому я советую ограничить просмотр и прослушивание материалов, касающихся коронавирусной инфекции, которые преподносятся людьми, не являющимися специалистами в области здравоохранения. Не подрывайте свое психическое здоровье. Ведь наши мысли, наши эмоции, запускают в организме тот или иной биохимический процесс, и если он вызван негативом, то и последствия будут такими же.

Как переключиться с негативных мыслей на позитив, это вообще возможно в сложившейся ситуации?

- Для начала, чтобы добиться душевного спокойствия, мы должны выполнять рекомендации врачей, они просты и общеизвестны: как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами, носить медицинские маски, не посещать без особой необходимости общественные места. Соблюдая эти правила, человек уменьшает чувство паники, ведь он заботится о себе так, как предписывают специалисты. Уделите внимание своим близким людям, особенно пожилым родственникам, которые находятся в группе риска и именно им сейчас просто необходима эмоциональная поддержка со стороны родных. Общайтесь с семьей и друзьями, использую мобильные средства связи! Многие сейчас перешли на удаленную работу, на дистанционном обучении находятся студенты, школьники. Почему бы не использовать это время для того, чтобы как можно чаще быть со своими детьми, супругами. Смотрите вместе любимые фильмы, разговаривайте, играйте с малышами, уделите время любимому хобби, домашним питомцам, позвоните приятелям. Помните, что все позитивное отвлекает от негативных мыслей.

Давайте не будем забывать, что за свою историю человечество столкнулось со множеством тяжелейших и страшных заболеваний, но все они были побеждены. Появились высокоэффективные лекарства и вакцины. Я уверена, что и в этот раз медики справятся с поразившей мир инфекцией и все наши страхи на этом закончатся.