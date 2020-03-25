2020-03-25T15:11:34+03:00
Общество

Управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец ответил на вопросы тамбовских журналистов

Общение прошло в online-режиме
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По словам Владимира Компанийца, Сбербанк обладает достаточным запасом рублёвой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдается. Подразделения Сбербанка в области работают в штатном режиме.

Отвечая на вопрос о возможных осложнениях, вызванных коронавирусом, управляющий подчеркнул, что Сбербанк ответственно подходит к мерам по обеспечению безопасности сотрудников, с учётом профилактических рекомендаций профильных государственных ведомств и надзорных органов.

- Мы сохраняем бесперебойное обслуживание наших клиентов и обеспечиваем штатную работу всех подразделений, - сказал управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк. - Предпринимаются все необходимые меры по противодействию распространению вируса: тщательно соблюдаются санитарные нормы, наши филиалы постоянно убираются, дезинфицируются, проветриваются. Также все наши сотрудники выходят на работу только здоровыми, все, у кого обнаруживаются симптомы респираторных заболеваний, отправляются под наблюдение врачей.

Также во время брифинга Владимир Компаниец рассказал о недавней плановой встрече с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным. По его словам, с главой региона обсуждались вопросы взаимодействия в цифровизации ряда направлений с учётом социально-экономических потребностей области. Губернатор позитивно оценил внедрение транспортного проекта. Работа, проведённая Сбербанком совместно с партнёрами, обеспечила перевод пассажиропотока на безналичную оплату. Порядка 90 % пассажиров используют при оплате услуг бесконтактные банковские карты, единые транспортные, социальные карты и единые транспортные карты школьника.

Отмечено внедрение Сбербанком во взаимодействии с региональным оператором, Управлением социальной защиты и семейной политики области социальных транспортных карт для льготников, что упорядочило финансовые потоки.

Стороны обсудили перспективы внедрения продуктов экосистемы Сбербанка. Наибольший интерес для органов власти и местного самоуправления представляют «Монитор мэра» и сервисы «СберРешения». Речь шла об управленческих и финансовых решениях, апробированных Сбербанком в ряде субъектов, а также о внедрении схем государственно-частного партнёрства при возведении социальных объектов.

По просьбе журналистов Владимир Компаниец рассказал об основных итогах работы в минувшем году, о создании на базе ТГТУ научно-образовательного центра «Цифровая экономика», о реализации проекта инвестиционного кредитования с получением одобрения Минсельхоза России по программе субсидирования производства продукции растениеводства, о поддержке предпринимателей и кредитовании нового цеха на мичуринском МИЛОРЕМе, о выдаче банковских гарантий на строительство школы в Котовске и внедрении эскроу-счетов при работе с застройщиками.

- Не буду утомлять цифрами, - сказал в завершении брифинга управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец, - лишь замечу, что, несмотря на сложности, жизнь продолжается. И мы достойно отвечаем на все вызовы, стараемся идти в ногу со временем!

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