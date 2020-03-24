2020-03-24T15:37:18+03:00
Общество

Коллектив и студенты «Аграрно-технологического колледжа» поздравляют ветеранов с Днем Победы

В преддверии знаменательного для всей нашей страны праздника в адрес героев звучат самые теплые слова и проникновенные строки
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Наша страна сейчас активно готовится к одному из самых значимых праздников - 9 мая 2020 года мы отметим 75-годовщину Великой Победы. Это большое события для всех жителей Российской Федерации и Тамбовской области. В преддверии этой даты мы все, от мала до велика, вспоминаем тех, кто отдал за нас свою жизнь на фронтах войны, тех, кто вернулся с полей сражений и восстанавливал нашу страну в самые тяжелые годы. В преддверии юбилейной даты в адрес героев по традиции звучат только самые теплые слова от потомков и проникновенные строки стихов.

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- Дорогие ветераны! Сколько трудных дорог пройдено Вами! Дороги эти были тяжелыми, неровными от разрывов бомб и снарядов. Ваша смелость, упорство, духовная сила помогла

пережить Вам эту войну! Многие из Вас отдали свои жизни за жизнь других.

Благодаря Вам у нас сейчас спокойная, благополучная жизнь. Вы всегда были и будете для нас примером мужества, верности, любви к Родине! Мы, Ваши внуки и правнуки, гордимся Вами, любим Вас! Дорогие ветераны, спасибо за то, что Вы спасли нашу Землю от врага и за то, что мы сейчас живем под чистым, мирным небом!

Коллектив сотрудников и студентов ТОГБПОУ «Аграрно-технологический

техникум».

Раскатом стрел, орудий, мин,

Вдали от дома, под снарядом.

Забыв о страхе, воевали деды, вдали от близких, под пули свист.

Осколками гранат, разрывая сердца,

В той памяти далеких лет,

Остались они живы.

А память эта не угаснет,

Не исчезнет никогда.

Наша память – наша крепость.

И воля такова – вечно помнить

О подвигах наших предков,

Что кровью спасли нас от врага.

Дубченко Полина, студентка 1 курса специальности «Ветеринария» ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум».

Материал опубликован при поддержке ИП ГКФХ Старостина В.А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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