В тамбовском центре «Мой бизнес» получили поддержку тысячи предпринимателей

В тамбовском центре «Мой бизнес» 17 марта подвели итоги своей деятельности за 2019 год, а также рассказали предпринимательскому сообществу области о планах по реализации программ господдержки на 2020-й год.

Напомним, на базе центра «Мой бизнес» сейчас работает целая инфраструктура, призванная помочь как развитому бизнесу, так и начинающему предпринимателю. Это Центр кластерного развития, Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга и др. По словам директора АНО «Центр поддержки координации бизнеса Тамбовской области» Ивана Сафронова, 2019 год стал для Тамбовской области прежде всего стартом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», работа над которым осуществляется на площадке «Мой бизнес».

- В прошлом году мы реализовали практически все предусмотренные меры поддержки предпринимательства, - говорит Иван Сафронов. – В результате, количество уникальных субъектов малого и среднего бизнеса, которые обратились за помощью в центр «Мой бизнес» составило в 2019 году более 1400, предпринимателям оказали свыше 3200 услуг, больше 700 тамбовчан получили образовательные услуги, причем обучение осуществлялось с привлечением федеральных профильных центров: «Деловая среда», «Фабрика предпринимательства» и пр.

Такие показатели - заслуга всех присутствующих на площадке «Мой бизнес» платформ поддержки. При этом тамбовские предприниматели, зачастую, могут получать сразу несколько видов помощи, оказание которой курируют разные Центры.

Александр Рузаев – учредитель компании «Миэлта Технологии», которая занимается производством микроэлектроники, рассказал участникам сессии об успешной реализации своего проекта на территории России. Особый спрос на его продукцию в регионе был и остается. Однако, молодой предприниматель поставил перед собой еще более амбициозную цель – представить свою продукцию на международном рынке. Эта задача, как выяснилось, оказалась непростой, в том числе с финансовой точки зрения.

- При выходе на зарубежные рынки основным маркетинговым инструментом для нас является участие в выставках и презентация на них своей продукции, - говорит Александр Рузаев. – Но оказалось, что участие в таких мероприятиях обходится очень дорого – от 1 до 1,5 млн рублей. В этой ситуации большую помощь нам оказали в Центре поддержки экспорта. Три площадки – в Дубае, Минске, Чехии, удалось посетить благодаря финансовой поддержке Центра, который компенсировал все наши затраты на участие в этих выставках. Кроме того, при поддержке ЦПЭ нам провели исследование интересовавшего их сегмента рынка.

Компания Миэлта Технологии также воспользовалась услугами Центра инжиниринга, а именно, определения индекса технологической готовности, услуги по разработке системы синхронизации и контроля версии микропрограмм для контроллера, управляющего готовым изделием. Также при поддержки Фонда содействия развитию инноваций предоставил развивающемуся тамбовскому предприятию грант в размере 20 млн рублей.

Предприниматель Эдуард Дорофеев поделился опытом получения государственной поддержки в Центре кластерного развития, а именно по разработке нормативно-правовой документации на продукцию и регистрации товарного знака «Вкусная марка», под которым на сегодняшний день выпускается линейка продукции мясных полуфабрикатов. «Вкусная марка» уже зарекомендовала себя не только на рынке области, но и за ее пределами. Также, ЦКР оказывает содействие в продвижении новой продукции как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Камнева считает, что именно так, во взаимодействии с бизнесменами и, конечно же между собой, должны функционировать все представленные в нашем регионе институты поддержки предпринимательства.

- Сегодня каждый такой институт занимает свою нишу и дополняет друг друга, - считает Ольга Игоревна. - В результате, все наши бизнес-практики, которые получают здесь поддержку, подтверждают их эффективность.

Поддержка предпринимательской деятельности продолжится и в этом году. Финансирование, в том числе федеральное, на эти цели предусмотрено в полном объеме. А чтобы предпринимателям было легче сориентироваться в многообразии этой помощи, сайт платформы «Мой бизнес» готовится провести «перезагрузку», здесь помимо всей необходимой предпринимательскому сообществу информации, появится еще и «Личный кабинет», который упростит взаимодействие бизнеса с институтами поддержки.

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Татьяна Юрьева