ООО «Тамбовский жилищный стандарт»: «Берем на вооружение все новое, чтобы людям было комфортно»

ООО «Тамбовский жилищный стандарт» - одна из крупнейших компаний областного центра, в управлении которой на сегодняшний день находится 175 многоквартирных домов или 950 000 кв. м. жилья, причем порядка 100 000 кв. м. – это жилой фонд, который появился на обслуживании ТЖС только в последние несколько месяцев. При этом целенаправленно увеличивать площади компания не планировала, инициатива перейти в Тамбовский жилищный стандарт принадлежит самим жителям, которым чаще всего в этом желании идут навстречу.

- Увеличение обслуживаемого жилого фонда повлекло рост числа работников, на сегодняшний день в нашей компании работают около 400 сотрудников, - говорит генеральный директор ООО «Тамбовский жилищный стандарт» Сергей Попов. – Понадобилась также приобрести дополнительное количество техники.

Среди домов, которые сейчас находятся в управлении ТЖС, присутствуют и новостройки, и видавшие виды строения 60-х годов прошлого века. Последние в обслуживании, конечно, сложнее, как правило здесь требуется серьезный ремонт инженерных сетей, конструктивных элементов, кровли. Но и от таких зданий, только потому что они старые, в управляющей компании не отказываются.

- Если у людей есть желание привести свой дом в порядок, то выход всегда можно найти, а мы, как обслуживающая организация, готовы оказать всю возможную помощь и подсказать, как вступить в федеральные и региональные программы, направленные на улучшение качества жилья, - поясняет Сергей Иванович. – Порой все, что для этого нужно – инициатива со стороны жителей. После того, как в доме проводятся ремонтные работы, управление им ничуть не отличается от более «свежих» зданий.

Кстати, в обслуживании своих домов компания ТЖС пытается придерживаться такого принципа: все, что возможно сделать самим – делать! Например, недавно обслуживающая организация приобрела собственную вышку. Зимой она используется для очистки крыш от наледи и сосулек, которые представляют опасность для жителей, летом с ее помощью можно самостоятельно проводить высотные работы, не рассчитывая на подрядчиков. Та же самая ситуация с расчисткой дворовых территорий. Домов, которые имеют собственную, а не городскую придомовую территорию в компании не так уж много, но для того, чтобы ухаживать за ними в зимний период обслуживающая организация купила три единицы спецтехники. Гордятся в ООО «Тамбовский жилищный стандарт» и своими последними приобретениями, аналогов которым, как предполагается, у обслуживающих организаций Тамбовской области еще нет.

- На вооружении специалистов нашей компании теперь есть так называемая пневмогидроимпульсная установка, которая используется для промывки и опрессовки внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения, - объясняет Сергей Попов. – Сейчас мы знакомимся с тонкостями ее работы и, думаю, совсем скоро, испытаем в деле на домах, где жители жалуются на качество этих коммунальных услуг. Второе наше приобретение – специальная установка для промывки канализационных сетей. Для ее работы требуется вспомогательное оборудование, которое мы сейчас закупаем. Оба устройства будут использовать в течение всего года на обслуживаемых нами домах.

Больной темой для жителей тамбовских многоэтажек зачастую остается состояние подъездов. Жителям, которые заключали договора с управляющей компанией после вступления в силу Постановления Правительства №290, ремонт подъездов проводят, причем без внесения дополнительных средств. Деньги на эти работы предусмотрены минимальным перечнем услуг, которые должна оказывать УК и заложены в первой строчке квитанции «Содержание и текущий ремонт жилья». А вот те, кто заключил договора до вступления в силу этого положения 2013 года и ничего менять не стали, ремонт подъездов должны финансировать самостоятельно.

- Сейчас мы, по договоренности с жильцами выходим из положения следующим образом: бесплатно предоставляем бригаду специалистов, которые выполняют ремонт, сейчас у нас 5 таких бригад, а вот стройматериалы – краску, грунт, штукатурку, жители приобретают за свой счет, - объясняет Сергей Иванович. – Речь идет о вполне посильных суммах, например затраты на ремонт подъезда в девятиэтажном доме составляют порядка 15 тысяч рублей, в пятиэтажном – еще меньше.

В ближайшее время жители домов, которых обслуживает ООО ТЖС, смогут воспользоваться еще рядом нововведений. Так, в настоящее время специалисты разрабатывают для этой управляющей компании мобильное приложение, которое позволит с помощью телефона оплачивать услуги ЖКХ. Есть планы связать действующую в компании аварийно-диспетчерскую службу с официальным сайтом ГИС ЖКХ, таким образом все заявки от жителей будут отражаться в системе. Хотя и сейчас в работе диспетчеров в Тамбовском жилищном стандарте используется АТС, которая позволяет одновременно принимать восемь звонков, а если таковых больше, не «теряет» их, а ставит в очередь. Вместе с тем, возможность использования сайта ГИС ЖКХ в компании считают еще одним шагом вперед, который сделает работу организации еще удобнее для жителей.

- Совсем недавно работники ЖКХ отметили свой профессиональный праздник. Поздравления в этот день заслужили, на мой взгляд, прежде всего ветераны этой сферы, которые учили нас и делились своим опытом, за что им большое спасибо, - говорит Сергей Попов. – Тем, кто сейчас работает в отрасли, я хотел бы пожелать терпения. Только благодаря терпению нам зачастую удается находить индивидуальный подход к жителю и разобраться в его проблеме. Всем сотрудникам ЖКХ, конечно же, желаю здоровья, а еще, не останавливаться на достигнутом, расти в профессиональном плане, приобретать новый опыт и делать свое дело от чистого сердца и с любовью!

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Татьяна Юрьева