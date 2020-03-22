В Тамбовской области произошла авария с двумя пассажирскими автобусами: 2 человека погибли, 15 получили травмы

Серьезная авария произошла 22 марта в 6 часов 59 минут в Жердевском районе Тамбовской области на 566 километре на трассы Р-22 «Москва-Волгоград». При попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса «Москва-Волгоград», чтобы избежать столкновения, разъехались по обочинам. В результате один из автобусов перелетев отбойник, оказался в кювете.

- В результате аварии 2 человека погибли, 15 пострадали, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Травмированных доставили в Уваровскую и Жердевскую ЦРБ.

На месте ЧС работает 46 человек личного состава и 20 единиц техники, от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники (оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области и местного пожарно-спасательного гарнизона). На месте с пострадавшими работают психологи Главного управления МЧС России по Тамбовской области. Открыт телефон горячей линии по номеру 8 (4752) 72-99-50.