Еще у двух жителей Тамбовской области обнаружили коронавирус
Инфекция подтвердилась у 47-летней женщины и 25-летнего мужчины
В общей сложности коронавирусом заразились три жителя Тамбовщины
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Федеральная служба Роспотребнадзора сообщает о еще двух случаях коронавируса, который обнаружили у жителей Тамбовской области. По данным ведомства опасную инфекцию обнаружили у 47-летней женщины, которая вернулась из Франции и 25-летнего мужчины, побывавшего в Англии. Обоих госпитализировали сразу после того, как появилось подозрение на коронавирус и вот сейчас этот диагноз полностью подтвердился. Состояние больных оценивают как удовлетворительное.
Ранее коронавирус обнаружили у 27-летней жительницы Тамбова, вернувшейся из Италии.
ИСТОЧНИК KP.RU