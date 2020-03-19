В Тамбове начали поиск подрядчика для ремонта моста на ул. Базарной

17 марта «Дирекция городских дорог» объявила закупку на ремонт участка дороги от ул. Студенецкой до ул. Студенецкой набережной. Именно на этом отрезке находится мост через Студенец, который признали опасным в октябре 2018 года. Из-за этого по нему ограничили движение большегрузов и пассажирских автобусов. Вот уже второй год пассажирский транспорт ходит по временной схеме в объезд аварийного моста. Напомним, мост по улице Базарной построили в 1912 году, а последний и единственный ремонт на нем проводился в 1957-м. Предполагалось, что ремонт этого сооружения начнется в третьем квартале 2019 года. Первоначально заявлялось, что на проведение работ потребуется от 30 до 35 млн рублей. Но после того, как специалисты обследовали мост и начали создавать проектно-сметную документацию, выяснилось, что затраты на ремонт будут в два раза больше. Первоначальная стоимость тендера, размещенного на официальном сайте госзакупок, составляет сейчас 75,5 млн рублей. В процессе торгов цена может снизится.

- Основная часть средств пойдет на ремонт моста, - рассказал генеральный директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин. - Но, наряду с этим, будет отремонтирована дорога и тротуары на всем ремонтируемом участке.

Согласно условиям контракта, который собираются заключить с подрядчиком уже в апреле, несколько недель после того, как он приступит к его исполнению, займут подготовительные работы. Одна из главных задач – без потерь перенести коммуникации, которых в районе моста оказалось несколько десятков, это электрические сети, троллейбусные линии, оптоволоконные кабели, есть даже газопровод.

- Мы предполагаем, что работы, которые потребуют полного перекрытия движения по мосту, стартуют уже летом. Предварительно будет разработана временная схема движения транспорта, которая позволит распределить транспорт по другим улицам и снизить заторы, - поясняет Юрий Александрович. – Мы рассчитываем, что если на объект выйдет добросовестный подрядчик и, учитывая сложившуюся сейчас сложную ситуацию, все-таки не возникнет никаких перебоев в поставках необходимых для ремонта материалов, работы завершатся в срок.

Летом мост полностью демонтируют, новый объект будет рассчитан уже на четырехполосное движение, с тротуарами для движения пешеходов.

Кстати, уже сейчас ходить по правой обочине моста (если смотреть с севера на юг), тамбовчанам запрещено. Тротуар на этом участке «украшает» множество сигнальных лент, а перед входом на сооружение горожан с помощью специальных табличек предупреждают о запрете передвижения по тротуару. Как рассказали в «Дирекции городских дорог», именно эта сторона моста разрушается более интенсивно и теперь даже людям ходить здесь опасно. Так что пешеходное движение по части Базарной закрыли даже раньше, чем автомобильное.

Неудобства из-за отсутствия прохода и проезда по мосту тамбовчане будут испытывать как минимум в течение всего лета. Согласно контракту выполнить ремонт моста и участка дороги подрядчики должны будут до 20 ноября 2020 года. При этом больше месяца отводится на оформление всей необходимой документации по приемке объекта, а движение по мосту собираются открыть еще до соблюдения всех этих формальностей – с сентября.