Победительницы фотоконкурса «Комсомолки» получили награды!

19 марта в редакции «Комсомолки» состоялось награждение победительниц объявленного в преддверии Международного женского дня фотоконкурса «Ваше величество, женщина!». Первое место в этом творческом состязании заняла тамбовчанка Ольга Лисюнина, за портрет которой проголосовали 2097 раз. Ольга Алексеевна получила главный приз от базы отдыха «Галдым» - проживание в течение суток в таунхаусе на двоих, а также два часа сауны и посещение спортзала. Также ей вручили абонемента на восемь посещений студии танца и спорта Cafe Latino, сертификат на 1000 рублей от салона красоты Garden, а фитнес-центр и спа-центр «Платинум» подарили Ольге Лисюниной гостевой визит на 5 посещений.

Обладательница третьего места Ольга Ермакова получила в подарок абонементы на четыре занятия в студию Cafe Latino и гостевые визиты по 3 посещения фитнес-центра «Платинум». Всех наших победительниц цветочный магазин Red Street порадовал прекрасными цветочными композициями.

К сожалению, на награждение не пришла обладательница второго места Анна Петрова. Ее ждут абонементы на четыре занятия в студию Cafe Latino, гостевые визиты по 3 посещения фитнес-центра «Платинум», а также специальный приз от Дермакосметологического центра, который дарит Анне процедуру механической чистки лица.

Анна, призы и подарки редакция «Комсомолки» готова вручить вам в понедельник, 23 марта, в 12 часов по адресу: город Тамбов, ул. Державинская, 17, офис 24.