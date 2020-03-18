ООО «Жилищное хозяйство»: «Работаем в полном взаимопонимании с жителями»

15 марта сотрудники сферы ЖКХ отметили свой профессиональный праздник. Это специалисты, которые в любое время дня и ночи заботятся о том, чтобы у жителей в домах были вода, свет, тепло и уют. ООО «Жилищное хозяйство» - управляющая компания, которая начала свою работу в ноябре 2005 года и является одной из организаций-долгожителей сферы ЖКХ в нашем регионе. В Котовске она стала первой обслуживающей компанией, которая стала заниматься управлением многоквартирных домов. На сегодняшний день ООО «Жилищное хозяйство» под руководством генерального директора Олега Толмачева, обслуживает 135 МКД или более 200 тысяч кв. м. жилья.

- Приняв в свое ведение жилой фонд, построенный еще в советские времена, то есть довольно старый, мы озаботились тем, чтобы сделать все от нас зависящее и привести его в порядок, - рассказывает Олег Толмачев.

По словам специалистов управляющей компании, самыми проблемными в обслуживании оказались устаревшие инженерные сети водоснабжения, водоотведения, отопления.

- Во всем жилом фонде осуществляется текущий ремонт, работы проводятся не только на сетях, но и на конструктивных элементах зданий, - говорит Олег Вячеславович. – В своей деятельности мы всегда руководствуемся желанием решить проблемы жителей.

Люди такой подход, кстати, очень ценят: ООО «Жилищное хозяйство» по итогам опроса жильцов, находится в рейтинге в тройке лучших управляющих организаций региона. Такая оценка, не только признание заслуг, но и огромное обязательство перед людьми. Именно поэтому работа сотрудников управляющей компании – это ежедневный труд. Казалось бы, после успешного прохождения очередного отопительного сезона, коммунальные службы могут «перевести дух», но на деле это совсем не так, есть еще целый ряд задач, которые должны быть реализованы оперативно и грамотно.

- Весной мы проводим осмотр зданий, оцениваем, как они «пережили» зиму и составляем план работ по каждому обслуживаемому дому. Традиционно на летний период приходится очень много забот. Особую обеспокоенность на сегодняшний день и у нас, специалистов, и у жителей, вызывает, например, состояние внутридомовой электропроводки. Эти сети – ровесники зданий, многие из которых насчитывают далеко не одно десятилетие, и сейчас, когда в наших квартирах появилось достаточно большое количество мощной бытовой техники, они не выдерживают такой нагрузки, требуется замена. Помимо ремонта инженерных коммуникаций, жители наших домов также просят провести ремонт подъездов, мы занимаемся их штукатуркой, побелкой, покраской, ремонт перил,и очень часто, учитывая пожелания жильцов, меняем старые деревянные окна на пластиковые.

После проведения полного комплекса работ подъезды котовчан полностью преображаются. Благодарные жители стараются поддерживать в помещениях чистоту и порядок, а многие добавляют даже нотку уюта: развешивают на окнах в общих помещениях шторы, украшают цветами подоконники.

- Жители наших домов вообще люди очень активные, - продолжает Олег Вячеславович. – Мы знаем их, а они - нас. Со всеми своими бедами и проблемами жители идут конечно же в управляющую компанию и со всеми мы стараемся находить общий язык и работаем во взаимодействии, по возможности оперативно решая все возникающие вопросы.

Такие просьбы, обращения в ООО «Жилищное хозяйство» поступают постоянно, найти решение для каждого жителя и услышать в ответ благодарное «Спасибо!» - задача, которая стоит перед специалистами управляющей компании каждый день.

- Мы хотим пожелать нашим коллегам, всем кто трудится в сфере ЖКХ, профессионализма, реализации всех поставленных задач, терпения и поменьше проблемных моментов на пути, - говорит Олег Вячеславович. – И чтобы все как можно чаще слышали в свой адрес только «Спасибо!» от наших дорогих жителей. Во всяком случае, к этому обязательно нужно стремиться!

Татьяна Юрьева