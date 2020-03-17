2020-03-17T17:54:46+03:00
Происшествия

У 27-летней тамбовчанки, приехавшей из Италии, нашли коронавирус

Женщина находится в больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина находится в больницеЖенщина находится в больнице
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У жительницы Тамбовской области обнаружили коронавирус, это первый случай опасного заболевания в нашем регионе, который подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Заболевшую женщину, прибывшую из Италии госпитализировали в день прибытия в Тамбовскую область в инфекционную больницу, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора. - По результатам обследования у нее подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-2019. Больная находится под наблюдением. Ее состояние оценивают как удовлетворительное. Контактные определены, находятся под наблюдением.

На сегодняшний день в 26 регионах страны зарегистрировано 114 заболевших. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. Сто девять человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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